Måneskin: una marcia nuziale sui Fori imperiali di Roma e una data... 19 gennaio 2023

10 gennaio, Teatro d’ira Vol.1 , terzo progetto discografico dei Maneskin conquista il quinto disco di platino. 13 gennaio esce Gossip il singolo che anticipa il quarto album, il primo dopo il successo internazionale della band, intitolato Rush. Ed ora un’altra data… 19 gennaio.

Ma cosa succederà il giovedì che anticipa l’uscita del nuovo attesissimo disco di Damiano, fresco di rasatura e di compleanno (24 anni), Ethan, Thomas e Victoria?

Probabilmente un esibizione live a livello mondiale come mondiale è l’uscita del nuovo disco dei Maneskin.

Sul profilo social della band è apparso un video che vede protagonista il chitarrista Thomas Raggi. Il ragazzo imbraccia la chitarra e suona una marcia nuziale su un terrazzo di Roma, città della band, che dà sui Fori Imperiali.

A corredo del post anche l’Emoji di una fede nuziale tanto che nei commenti sono in tanti a chiedere “Chi si sposa?“. Nessuna risposta se non una data che appare proprio alla fine del video: giovedì 19 gennaio 2023. E i Maneskin non saranno soli visto che partner di quello che avverrà sarà la piattaforma di streaming musicale per eccellenza, Spotify.