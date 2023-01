Damiano David dei Maneskin si “rasa completamente i capelli”: la foto lascia i fan senza parole

Colpo di testa (è il caso di dirlo!) per Damiano David dei Maneskin. Nelle scorse ore, a sorpresa, il leader della band romana in cima alle classifiche di mezzo mondo ha deciso di fare una mezza pazzia, facendosi tagliare i capelli (quasi) a zero.

“Rumor has it Damiano completely shaved his head“ hanno scritto i Maneskin a corredo del post Instagram dove hanno svelato il nuovo look di Damiano (si può tradurre come “Gira voce che Damiano si sia completamente rasato la testa”). La foto pubblicata sul profilo social ufficiale della band, che ha già fatto incetta di like, ci presenta il vocalist del gruppo con la lingua di fuori, mentre il collega Thomas è intento a “mettere gli ultimi ritocchi” alla sua chioma, che non è più lunga come un tempo.

Si tratta di un gran bel cambiamento di look per Damiano, che però contrariamente a quanto scritto dagli altri membri non si è “completamente rasato”, ma si è semplicemente dato una gran bella spuntatina: “To shave”, infatti, in inglese indica il gesto di rasare a zero.

Perché Damiano dei Maneskin si è rasato i capelli?

A pochi minuti dalla pubblicazione dello scatto su Instagram, nel frattempo, sul profilo TikTok dei Maneskin è apparso un video che racconta minuto per minuto il momento del taglio. Damiano, a petto nudo, si fa tagliare la chioma dal parrucchiere, per poi fare una smorfia alla telecamera.

Viene ovviamente da pensare che il cambio di look non sia casuale, ma faccia parte della fase promozionale dei Maneskin legata all’uscita del nuovo disco, Rush!, in arrivo il 20 gennaio. La colonna sonora del TikTok “rivelatore”, tra l’altro, è l’anteprima di Gossip, il nuovo singolo del gruppo romano in collaborazione con il rocker Tom Morello dei Rage Against the Machine e in uscita venerdì 13 gennaio. Insomma, se i Maneskin cercavano un nuovo modo per fare parlare di loro l’hanno trovato, poco ma sicuro!