MamboLosco feat Tony Effe “#Sì”, il nuovo singolo (Testo e Audio)

MamboLosco Sì Testo e significato del nuovo singolo. MamboLosco e Tony Effe due tra le figure più influenti della scena urban e trap italiana nello stesso singolo Sì ( o meglio #Sì)per Virgin Records e Universal Music Italy. Un pezzo dal sound cupo e dark, che gioca con gli stilemi classici del genere hip hop: sesso, fama e business.

Mambolosco #sì testo e significato

L’autore riflette sui pro e sui contro di una vita sotto i riflettori e su quanto la trap, genere a cui deve la sua fama, sia talvolta una “trappola” da cui non si può sfuggire. Ancora una volta il rapper si è affidato alle produzioni di Nardi e Finesse, con cui prosegue un sodalizio artistico pluriennale.

Negli ultimi anni MamboLosco ha saputo farsi strada nel mondo dell’hip hop confermandosi uno degli artisti più a fuoco della scena attuale, con oltre 430 mln di stream totali sulle piattaforme digitali e quasi 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Dalla pubblicazione del disco d’esordio ARTE, certificato Disco d’Oro, il rapper ha collezionato un successo dopo l’altro, dando vita a vere e proprie hit. Tra queste, Twerk e Lento, rispettivamente Disco di Platino e Triplo Disco di Platino, che vedono entrambe la partecipazione di Boro Boro.

mambolosco #Sì testo

Eh (Yeh)

Yeh (Yeh)

Yeh (Yo)

Sì (Let’s go)

Sì (Lil’ bitch)

Okay (Ah)

Yah (Ah)

Yeh (Sì)

Sì (Sì)

Bitch (Ehi)

Ehi, bitch (Oh)

Ehi, bitch

Nardi, you drippin’

Faccio la trap (Sì), arrivo coi racks (Sì, bitch)

Trappo duro, ho fatto un patto col diavolo

Butta la droga più i soldi sul tavolo (Let’s go)

La roba c’è (Sì), la roba è trap (Shit, bitch)

Lei sa già quello che deve fare (Ah, sì)

Sa bene dove la deve portare (Let’s go)

O che il viaggio lei l’ha già fatto

Sa dove andare, le coordinate

Banconote ordinate

Scrivi su WhatsApp, no telefonate

Intrappolato nella trap (Trap)

Intrappolato nella trappola (Ah)

Parlo di farli quando sono a tavola

Io sono un demone, la mia thot è una diavola

Sì, da giovedì a giovedì

Ehi, broski per tutta la settimana

Non skippo un giorno, sto facendo grana (Cash)

Già lo sai come faccio (Come?)

Cubana con i cubеtti di ghiaccio (Ehi)

Se me la tocchi, ti ammazzo (Pew-pеw)

Se non ci credi, allora prova e guarda cosa faccio (Lil’ bitch)

Sì (Sì), sì (Sì), sì (Sì), sono a casa, sto facendo fitness

Con la mia baby parliamo di crypto e business

La roba è trap (Trap, sì), già sai com’è (Com’è), ehi

Il tuo rapper preferito non può fottere con me (Pull up, bitch)

Faccio la trap (Sì), arrivo coi racks (Sì, bitch)

Trappo duro, ho fatto un patto col diavolo

Butta la droga più i soldi sul tavolo (Let’s go)

La roba c’è (Sì), la roba è trap (Shit, bitch) (È trap)

Lei sa già quello che deve fare

Sa bene dove la deve portare (Sosa)

La roba c’è, quanto serve?

Ogni mese arriva un container (Ogni mese)

Apro pacchi, guadagno bene

Nuovo Risivi, drippo a fine mese (Drip)

Faccio mangiare un chilo di coca ad una troia (Un chilo)

Si sente male, non m’importa (No)

Basta che prendo la mia svolta

Quaranta al chilo quella buona (Quaranta)

Nella trap come un topo

Provo ad uscire, ma non trovo il modo (Trap)

Coca-Cola sottovuoto

Conosco il plug e la prendo a poco (Plug)

Triplo sette, roba buona (Triplo sette)

Roma centro, forza Roma (Rione Monti)

Fumo soltanto con la stagnola (Crack)

Cento pacchi in una botta sola

Faccio la trap (Sì), arrivo coi racks (Sì, bitch)

Trappo duro, ho fatto un patto col diavolo

Butta la droga più i soldi sul tavolo (Let’s go)

La roba c’è (Sì), la roba è trap (Shit, bitch)

Lei sa già quello che deve fare

Sa bene dove la deve portare