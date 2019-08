Mambolosco Arte il 13 settembre fuori l’album. Svelate le date instore

Mambolosco Arte. Dopo due anni di singoli e collaborazioni che lo hanno portato alla ribalta nazionale, Mambolosco è pronto per affrontare la prova del primo album. Arte uscirà, infatti, il 13 settembre per Virgin Records – Universal Music Italia (Ne abbiamo parlato Qui).

C’è molta attesa per un esordio che permetterà a Mambolosco di esprimersi in una forma più ampia e amplificata rispetto a ciò che ha fatto finora.

MAMBOLOSCO ARTE – INSTORE TOUR

Il 13 settembre, giorno dell’uscita dell’album, Mambolosco partirà per una serie di date instore che lo porteranno su e giù per l’Italia.

13 Settembre – Verona – Ore 15:30 Feltrinelli Stazione, Piazzale Xxv Aprile

13 Settembre – Vicenza – Ore 18:30 Feltrinelli Cc Le Piramidi, Via Pola 20 Torri Di Quartesolo Vi

14 Settembre – Milano – Ore 15:00 Mondadori, Piazza Duomo 1

14 Settembre – Brescia – Ore 18:30 Viale Italia 31

15 Settembre – Mestre – Ore 15:00 Mondadori, Piazza Dell’insurrezione 3

15 Settembre – Padova – Ore 18:30 Feltrinelli Cc Le Barche, Piazza Xxvii Ottobre Vico 1

16 Settembre – Bologna – Ore 15:00 Mondadori, Via Massimo D’azeglio 34

16 Settembre – Modena – Ore 18:30 Mondadori, C/O Cinema Victoria V. Sergio Ramelli 101

17 Settembre – Lucca – Ore 15:00 Sky Stone & Songs, Piazza Napoleone 22

17 Settembre – Firenze – Ore 18:30 Galleria Del Disco, Piazza Della Stazione

18 Settembre – Frosinone – Ore 15:00 Mondadori, Via Aldo Moro 18 Settembre – Roma – Ore 18:00 Discoteca Laziale, Via Giovanni Giolitti 263

19 Settembre – Salerno – Ore 15:00 Feltrinelli, Corso Vittorio Emanuele 20

19 Settembre – Napoli – Ore 18:30 Feltrinelli, Stazione Piazza Garibaldi

20 Settembre – Bari – Ore 14:00 Feltrinelli, Cc Santa Caterina

20 Settembre – Lecce- Ore 18:30 Mondadori, Viale Felice Cavallotti 7/A

21 Settembre – Cosenza – Ore 14:00 Feltrinelli, Via G.Mazzini 86 21 Settembre – Gioia Tauro – Ore 18:30 Mondadori, Parco Commerciale Annunziata – Via Nazionale 111

22 Settembre – Messina – Ore 15:00 Feltrinelli, Via Ghibellina 32 22 Settembre – Catania – Ore 18:30 Feltrinelli, Via Etnea 283/285/287

23 Settembre – Palermo – Ore 17:00 Feltrinelli, Via Cavour 133 24 Settembre – Torino – Ore 15:00 Feltrinelli, Stazione Porta Nuova – Via Nizza 2

24 Settembre – Varese – Ore 18:30 Varese Dischi, Galleria Manzoni, Via Alessandro Manzoni 3

25 Settembre – Como – Ore 16:00 Frigerio Dischi, Via Giuseppe Garibaldi 38