Maldestro lancia in preorder il nuovo album “Egosistema”

Maldestro dopo aver lanciato il singolo Ma chi me lo fa fare è pronto per l’uscita dell’album EgoSistema.

Il nuovo progetto discografico per Arealive srl, sarà disponibile da venerdì 16 ottobre, al momento è già disponibile in presave e in preorder.

EgoSistema segue a Mia madre odia tutti gli uomini pubblicato a fine 2018.

Maldestro, è un artista poliedrico e pluripremiato dalla spiccata capacità di abbracciare sound differenti.

Grazie alla propria identità artistica e musicale, rimane perfettamente riconoscibile e ma mai scontato.

EgoSistema è il risultato di una profonda e matura ricerca interiore.

Il frutto di un viaggio introspettivo ed intimistico che Maldestro ha compiuto negli ultimi anni e che lo ha portato a prendere maggiore coscienza di sé stesso, della sua storia e della sua musica.

Maldestro mostra la sua anima con trasparenza e sincerità, cantando a cuore aperto, attraverso un racconto di vita vissuta, una dichiarazione di libertà e di intenti.

Lo ha fatto nell’ultimo singolo raccontando la voglia e la necessità di liberarsi dalle proprie sovrastrutture, dalle pressioni e dalle ansie di tutti i giorni.

Maldestro – Egosistema (tracklist)

Ma chi me lo fa fare

EgoSistema

Precario equilibrio

Anna se ne frega

Pezzi di me

Il panico dell’ansia

Leggero

Segnali di fumo

Paranoie

Un’altra bella scena

Come Kim Ki-Duk