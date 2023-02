Mahmood crea una selezione speciale di brani per Sanremo 2023 insieme ad Amazon Music

In occasione della la 73esima edizione del Festival di Sanremo la nota piattaforma di streaming musicale Amazon Music ha deciso di assoldare Mahmood per la creazione di una selezione speciale di contenuti dedicati alla kermesse ligure, un archivio dei suoi brani più amati dell’evento musica per eccellenza della musica italiana.

La playlist di Mahmood dedicata a Sanremo: COSA TROVIAMO AL SUO INTERNO

In questo progetto di Amazon Music italia la piattaforma ha raccolto i pezzi divisi in diverse playlist, che meglio si adatteranno ai gusti dei vai ascoltatori.

Cliccando qui, per esempio, potete accedere alla selezione dell’artista relativa alla storia del Festival di Sanremo, con tutti i suoi vincitori. Qui invece trovate la carrellata dei brani storici della rassegna amati da tutti, intitolata “perché Sanremo è Sanremo”. Per i più “anzianotti” (si fa per dire!) qui potete recuperare una playlist che racchiude il meglio dei pezzi presentati alla kermesse fra il 1980 e il 1989. Cliccando qui trovate inoltre i pezzi degli anni ’90 selezionati dalla piattaforma; infine qui c’è una selezione con le canzoni d’amore più romantiche mai presentate sul palco dell’Ariston.



E Mahmood che ruolo ha in tutto questo? La piattaforma gli ha assegnato la creazione di una playlist aggiuntiva con tutti i suoi pezzi del cuore.

La selezione è di fatto un lungo e appassionante viaggio nella storia del Festival composto da un totale di 15 brani: si parte dai grandi classici, tra cui spiccano canzoni celeberrime come Volare di Domenico Modugno e Almeno tu nell’universo di Mia Martini, fino ad arrivare a canzoni più recenti come Voce di Madame. Sono ovviamente inclusi anche i brani che Mahmood ha presentato al Festival di Sanremo: Brividi (che è stato anche il brano più ascoltato su Apple Music in Italia nel 2022, oltre ovviamente ad essere il trionfatore di Sanremo 2022), Gioventù Bruciata (1° posto nella categoria Giovani di Sanremo 2019) e Soldi.

Mahmood, vi ricordiamo, tornerà all’Ariston il 7 febbraio per esibirsi insieme a Blanco proprio sulle note di Brividi.