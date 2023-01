Blanco: decine di affissioni e un angioletto nel petto annunciano il ritorno con nuova musica

Blanco nuovo singolo in arrivo.

Sono passati “solo” otto mesi da quando Blanchito ci ha regalato nuova musica. Era il mese giugno e arrivava in radio e sui digital stores Nostalgia. Eppure è sembrata un’eternità, sarà perché siamo nell’epoca del tutto scorre veloce, o forse è che il giovane artista da due anni a questa parte è stato una costante nelle classifiche, nelle radio e negli auricolari di tutti.

E se, citando il titolo dell’ultimo singolo, sentivate Nostalgia di Riccardo l’attesa è quasi finita.

Nella giornata di oggi la città di Milano si è letteralmente riempita di affissioni con un video che mostra la radiografia di un torace. All’interno di quel torace che respira, proprio dove dovrebbe esserci il cuore, c’è un angioletto. Lo stesso che Blanco ha tatuato al centro del petto.

Quindi è giunto il momento Blanco sta per tornare con un singolo imminente che anticiperà al pubblicazione del suo disco più importante per un artista, il secondo. La data di uscita del nuovo album non è ancora stata svelata ma potrebbe essere tra marzo e aprile, giusto in tempo per il tour negli stadi.

Nel frattempo appuntatevi la frase che anticipa il nuovo singolo di Blanco:

“Mi fai sentire vivo

ogni volta che respiro”

Quando uscirà il brano ancora non è stato svelato ma, ricordiamoci, che Riccardo compirà 20 anni il prossimo 10 febbraio.

BLANCO 2023 nuovo singolo, album e poi live negli stadi

Ricordiamo che Blanco nel mese di luglio si esibirà con due live negli stadi di Milano e Roma. Risultato che gli permetterà di battere il record di Ultimo e diventare il più giovane artista ad esibirsi in uno stadio.

Queste le date:

martedì 4 luglio 2023 – Stadio Olimpico Roma h 21.00

giovedì 20 luglio 2023 – Stadio San Siro Milano h 21.00

Blanco arriva a questo traguardo a tre anni esatti dal debutto e con un palmare che conta ben 52 dischi di platino, 4 dischi d’oro e la vittoria al Festival di Sanremo.