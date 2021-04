Mahmood fuori “Zero” brano inserito nella colonna sonora della nuova serie Netflix (testo e audio)

Mahmood Zero testo e audio del nuovo brano contenuto nell’album di prossima pubblicazione (qui tutti i dettagli), Ghettolimpo.

La canzone, scritta da Mahmood che Davide Petrella e Dardust (che l’ha anche prodotta), è parte integrante della nuova serie di Netflix, Zero, disponibile a partire da oggi, 21 aprile. Per la precisione è la canzone che si può sentire nell’ultimo episodio.

Zero nasce da un’idea di Antonio Dikele Distefano, giovane scrittore italiano afrodiscendente. Protagonista della serie un ragazzo interpretato da Giuseppe Dave Seke che teme di essere invisibile per molte persone, finché un giorno l’invisibilità diventa realmente il suo super potere.

Mahmood zero testo e audio

Ok non è più il caso di lasciare stare

fa come pare, da sopra l’altare

non mi giudicare

se corro nudo sotto un temporale

meglio stare soli sotto questa pioggia fluo

quando cadi se ti dico cosa penso poi tu rimani

forse sono bravo più a nascondere

soffio la polvere via da questi anni strani passati a rincorrere

ognuno ha le sue muse, con te non ho scuse

parole confuse, disegno meduse

e allora su di me

le tue paure puoi lasciarle cadere su di me, su di me

su di me quello che senti puoi lasciarlo cadere su di me

su di me, su di me

quello che posso fare provare a non mentire

Perché fuori è già notte, le nostre voci sono rotte

il buio un cane che non morde, prometto di essere più forte

perché per me sei tutto anche se

in questo mondo siamo zero, zero, zero, zero

zero, zero, zero, zero

zero, zero, zero, zero

per me sei tutto anche siamo

zero, zero, zero

zero, zero, zero

Ok non è più il caso di lasciare stare

fai come pare, da sopra l’altare

non mi giudicare

se corro nudo sotto un temporale

se ti dico cosa penso poi rimani

forse sono bravo poi a nascondere sotto la polvere

ok non ne parliamo più

ho fatto un po’ di ordine nel caos e resti solamente tu

bisogna attraversare strade assai pericolose

per arrivare al senso delle cose

è tutto già scritto, il futuro è in affitto

l’amore è un conflitto fissiamo il soffitto

e allora su di me

le tue paure puoi lasciarle cadere su di me

su di me

su di me

queste cazzate puoi lasciarle cadere su di me, su di me

Perché fuori è già notte, le nostre voci sono rotte

il buio è un cane che non morde, prometto di essere più forte

perché per me sei tutto anche se

In questo mondo siamo zero, zero, zero, zero

zero, zero, zero, zero

zero, zero, zero, zero

Per me sei tutto anche se siamo zero zero zero zero

zero zero zero

per me sei tutto anche se siamo zero zero zero zero

zero zero zero

Nulla è zero se lo paragoni al cielo

dimmi che anche tu lo sai

dimmi che anche tu lo sai

nulla è zero se lo paragoni al cielo

dimmi che anche tu lo sai

dimmi che anche tu lo sai

Perché fuori è già notte, le nostre voci sono rotte

il buio è un cane che non morde, prometto di essere più forte

perché per me sei tutto anche se

in questo mondo siamo zero, zero, zero, zero

zero, zero, zero, zero

zero, zero, zero, zero

Nulla è zero se lo paragoni al cielo

dimmi che anche tu lo sai

dimmi che anche tu lo sai

zero, zero, zero, zero