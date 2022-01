MADAME: "Il mio primo brano da autrice, scritto con Laura Pausini... non potevo scegliere prima volta migliore"

Madame Scatola è la prima prova da autrice (per altri artisti) della cantautrice rivelazione del 2021. Un vero e proprio debutto, e che debutto incredibile, visto che il suo esordio da autrice è al fianco di Laura Pausini, l’artista italiana per cui ogni autore sogna di scrivere.

Uscirà, infatti, oggi, 20 gennaio 2022, alle ore 20:00, il nuovo brano di Laura. Scatola è il primo inedito dal 2019, anno in cui l’artista pubblicò In questa nostra casa nuova in duetto con Biagio Antonacci.

La nuova canzone sarà presentata alle 20:00 di stasera con un’esibizione live su schermi in 3D in diverse città del mondo, da Milano a New York, da Roma a Mexico City (qui i dettagli).

Scatola è un brano molto importante nella discografia dell’artista internazionale. Non solo perché si aprono per Laura nuove collaborazioni, ma, soprattutto, perché la canzone farà parte della colonna sonora del film Laura Pausini – piacere di conoscerti, in uscita prossimamente su Amazon Prime Video in 240 Paesi.

madame scatola per laura pausini

Questo nuovo brano è stato scritto, per quanto riguarda, il testo da Laura Pausini con Madame, mentre la musica è di Laura Pausini, Madame, Shablo e Luca Faraone. Il pezzo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da stasera, 20 gennaio, alle ore 20:00.

Il 2021 è stato un anno straordinario per Madame. Dopo aver pubblicato negli anni precedenti diversi singoli di successo e collaborato con grandi nomi della scena rap italiana, si è fatta conoscere al grande pubblico calcando il palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo. Il suo album Voce è stato rilasciato dopo la kermesse ed è stato il disco di un’artista femminile più venduto dell’anno.

E ora il 2022 inizia già con il botto.

L’idea di Scatola è nata proprio a marzo del 2021, quando Francesca (questo il vero nome di Madame) ha letto un post su Instagram della Pausini che l’ha ispirata al punto di contattarla e chiederle di poter scrivere con e per lei.

Ora, a ridosso dell’uscita, Madame ha manifestato il suo entusiasmo con un post su Instagram…

Questa sera alle 20 esce Scatola, il nuovo singolo di Laura Pausini.

Sono orgogliosa di questo pezzo, perché è il mio primo singolo ufficiale come autrice, scritto con Laura, e non potevo prima volta migliore.

Ti amo, Lally, ci vediamo stasera

In attesa di ascoltare il brano, su cui c’è grande curiosità, chissà se la cantautrice collaborerà ad altri pezzi nel nuovo disco di Laura Pausini, che tra l’altro presenterà dal vivo nella serata del mercoledì al Festival di Sanremo, dove si mormora potrebbe anche arrivare l’annuncio su Laura come una delle conduttrici dell’Eurovision Song Contest.