Madame svela quale brano aveva pensato inizialmente per Sanremo: "Ho lasciato scegliere ad Amadeus..."

Il nuovo album di Madame, L’amore, ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti trainato anche dall’ottimo riscontro del brano presentato al Festival un brano che, come ha svelato la cantautrice, non è stato scelto da lei ma da Amadeus.

Il secondo disco di Madame sta riscuotendo successo non solo da parte del pubblico ma anche dalla critica che, mediamente, lo ha definito come un disco che alza l’asticella nell’urban italiano con testi, tutti sull’amore, quello mentale e quello carnale, di livello che affondano le radici nel cantautorato italiano, Fabrizio De Andrè in primis

Questo disco è stato anticipato dal singolo Il bene nel male, canzone che Madame ha presentato in gara al Festival di Sanremo 2023 classificandosi al settimo posto. Canzone che ha già conquistato il disco di platino per le oltre 100.000 copie/unità.

Ospite in radio la cantautrice ha però svelato che non era Il bene nel male, che tra l’altro originariamente aveva un altro titolo (vedi qui) la canzone che lei aveva pensato per il Festival. A scegliere è stato Amadeus:

“Gli avevo presentato due canzoni tra cui ero molto indecisa, l’altra era ‘Quanto forte ti pensavo’. Perché quanto l’ho scritta io ho pensato ‘Questa è la canzone di Sanremo’ e lui mi ha detto ‘È troppo da Sanremo’ e che avrebbe voluto qualcosa di più fresco, di più giovane se vogliamo, che non richiamasse così tanto il mondo anni 60/70. Quindi poi ha scelto Il bene nel male e gli ho detto va bene…”

Se volete ascoltare Quanto forte ti pensavo trovate testo e audio del brano qui.