Madame, in attesa del nuovo disco, si sfoga sui social e afferma: “Fosse nata 50 anni prima, Ornella Vanoni sarebbe stata la mia amante più bella”

Madame pubblica il suo manifesto emotivo per il nuovo album e, nel frattempo, cancella tutti i post lanciando intendere che il 2026 partirà da subito con nuova musica.

La cantautrice manca dal mercato discografico con un album dal marzo 2023, quando L’amore confermò la sua statura artistica dopo il successo di Madame (Targa Tenco e 4 dischi di platino). Ora Madame, in attesa del terzo progetto previsto per il 2026 con Sugar Music, rompe il silenzio con un lungo manifesto notturno su Instagram, mettendo a nudo il conflitto tra l’essere un “prodotto” e il seguire una vocazione.

madame La critica al sistema: “Non voglio tutti, voglio chi mi vuole”

Il bersaglio è la discografia dei ritornelli costruiti a tavolino. Madame non usa mezzi termini:

“Quando ‘serve un pezzo per le radio, un pezzo per tutti, un pezzo che apra’ penso che scrivere è l’unico modo che ho per collegare la mia ragione alle mie emozioni”. La cantautrice rifiuta l’obbligo di piacere a ogni costo: “Forse io non voglio tutti. Forse io voglio solo chi vuole. Non voglio obbligare nessuno con un ritornello tartassante a pagarmi”.

Una rivendicazione di integrità che la porta a scegliere la strada più tortuosa: “La mia perenne ingenuità mi porterà sempre a scegliere la porta più stretta. Non voglio dire le bugie. Non ho regole”.

madame: Il legame con Ornella Vanoni e il nuovo disco nel 2026

Il passaggio più suggestivo riguarda però una delle icone della musica italiana. Madame confessa di non ascoltare musica, fatta eccezione per Ornella Vanoni, con un’intensità che scavalca il tempo: “La mia amata Ornella, che se fossi nata 50 anni prima sarebbe stata la mia amante più bella. Le avrei scritto pagine intere di fantasia e ricatti”.

In questo clima di introspezione, tra una sessione alla Nintendo Switch e i nuovi capelli biondi, “da pulcino”, come li definisce lei, arriva l’anticipazione concreta sul prossimo album: “Ho chiuso definitivamente con una delle protagoniste del mio prossimo disco e questo mi rende speranzosa che non si sia chiusa davvero”. Un disco che arriverà dopo le collaborazioni, tutte lanciate tra 2023 e 2024, con Gianmaria, Nitro, Tananai e Rose Villain, e che promette di essere il capitolo più identitario della sua carriera.

“La mia malinconia sa di angurie troppo indietro. Non sarò mai abbastanza dolce per tutti” conclude l’artista e, seguendo le sue stesse indicazioni, ricordiamoci di prendere con le pinze quello che dice, ma mai quello che scrive.