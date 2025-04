Luk3 a Verissimo: il Conservatorio, l’amore e il sogno dopo Amici

A pochi giorni dall’uscita dal serale di Amici, Luk3 ha rilasciato la sua prima intervista televisiva a Verissimo con Silvia Toffanin. Un incontro in cui il giovane artista ha raccontato il suo percorso nella scuola, tra consapevolezze raggiunte, sogni realizzati e il futuro che lo aspetta.

Luke3:“amici, Un’esperienza che ti cambia”

“L’ho fatto giovanissimo e quindi è stato ancora più incredibile. Ed è un’esperienza che ti forma tanto, quindi ne esco davvero totalmente diverso” ha spiegato Luk3 parlando dell’avventura nel programma di Maria De Filippi.

Nonostante l’eliminazione, l’artista non si è detto affranto: “Però in fondo sono entrato all’inizio, sono stato sette mesi e credo che la vittoria sia stata comunque avere una consapevolezza di me stesso, non indifferente ad oggi. Quindi sto bene, sto molto bene”.

Tra i momenti che porterà per sempre con sé, c’è la festa dei suoi 18 anni: “Assolutamente. L’avevo sempre detto, ho sempre detto: ‘Io ho 18 anni e voglio farli ad Amici’”.

Musica, passione di una vita

Per Luk3, la musica è una compagna fedele: “La musica so che non mi lascerà mai. Farò questo per tutta la vita”. E per inseguire il suo sogno studia al Conservatorio:

“Sì, studio chitarra e suono la chitarra da quando ho 6 anni, quindi ormai da tanto” ha raccontato, svelando anche le sue prime esperienze nella scrittura: “Ho iniziato a scrivere sempre da molto piccolino, a 12-13 anni. Ho scritto la prima canzone, mi ricordo, con mio cugino e con mia cugina. E poi da lì ho scritto ogni giorno”.

Per me la musica è terapia, è raccontare tutta la mia vita e regalarla poi alle persone fuori.

Il rapporto con lorella cuccarini e con la famiglia

Parole di stima per Lorella Cuccarini , sua coach e punto di riferimento: “ Lorella è stata mia madre lì dentro. In ogni momento era lì a farmi tornare sulla retta via ed è quindi stata una figura davvero importante per me ”.

Tornato a casa dopo l’esperienza televisiva, Luk3 ha trovato una sorpresa inattesa: “Mi hanno fatto questo festone a casa che non mi aspettavo e… c’erano i miei amici, i parenti”. Un’accoglienza che lo ha colpito, anche perché, come ha raccontato lui stesso, “io con loro ho sempre parlato poco. Penso che grazie a questa esperienza abbiano conosciuto tanti lati di me che non avrebbero mai conosciuto senza questo programma”.

Tra i suoi sostenitori più affezionati c’è anche il fratellino più piccolo: “Lui suona la batteria, tra l’altro. Studia anche lui e ci ha travolti la musica, tutti e due”.

Con orgoglio, il giovane artista ha anche ribadito quanto sia importante per lui l’istruzione, soprattutto per sua madre, che è insegnante: “Infatti porterò a termine sicuramente gli studi al Conservatorio”.

Luk3 a verissimo: L’amore, per la prima volta

Nel salotto di Verissimo, Luk3 si è aperto anche su un tema per lui delicato: l’amore. “Faccio tanta difficoltà a parlare d’amore, e infatti per questo ho la musica”, ha ammesso con sincerità. Ma questa volta ha fatto un’eccezione: “In tutto questo ho avuto la fortuna di trovare questa persona che per me è importantissima. Credo sia una delle persone più pure, vere che abbia mai conosciuto ed è una persona da non perdere”.

“È la prima volta che mi innamoro così. Sì, in assoluto” ha dichiarato, visibilmente emozionato, raccontando anche quanto sia difficile ora la distanza: “Mi mancherà tantissimo, e so che anche al contrario è così. Però manca poco e voglio vederla vincere assolutamente”.

Il sogno continua

Dopo l’esperienza ad Amici, Luk3 guarda avanti con determinazione e tanta voglia di fare musica: “Io sogno di cantare per tutta la vita e di raggiungere i palchi più grandi che esistono, e cantare davanti a più persone possibili”.

A Verissimo ha infine interpretato Roma Lo Sa, un brano scritto proprio durante la sua permanenza in casetta: “È un pezzo a cui tengo tanto, perché per me è proprio un racconto. Quando lo canto ho delle immagini fisse in testa e quindi ci tengo tanto”.

Il percorso ad Amici si è concluso, ma la strada per Luk3 è appena cominciata.