Lucio Dalla e quel genio assoluto che non muore mai raccontato in 20 canzoni

Sapete? Davvero non me ne sono reso conto! Sono già passati dieci anni dalla dipartita prematura del grandissimo, immenso Lucio Dalla.

Dieci anni di vita, quella di tutti noi altri, pieni di cose, accadimenti, storie, conoscenze, cambiamenti; pieni di tutto ma vuoti di sua nuova musica.

E si badi, non ho detto vuoti della sua musica, ma solo di nuova musica.

Forse il motivo per cui non mi sono reso conto che sono passati già 10 anni da quando nel silenzio di una notte di un inverno che iniziava a fare promesse di primavera se n’è andato Lucio, risiede nel fatto che questi sono comunque stati proprio pieni della sua musica. Nessuno ha dimenticato, meno che mai io che anzi, ho recuperato tante cose che non avevo mai analizzato per bene, quelle che mi erano lontane per questioni anagrafiche.

Ed ancora sono li che lo studio, lo riscopro; Lucio Dalla poeta, Lucio Dalla fine musicista, Lucio Dalla profondo e leggero allo stesso modo eppur mai banale anche nella leggerezza.

E sono qui adesso che lo onoro con una speciale top 20 fra la sua enorme produzione, la mia top 20 e non me ne vogliate.

Se Dalla è di tutti, è anche mio e di lui io ho amato anche le cose più recenti, quelle che magari i puritani non hanno apprezzato in egual modo.

Grandi evocazioni, che si alternano ad una divertita leggerezza, così come pienezze musicali si danno il cambio a arie pop stralunate ma, come prima dicevo, mai scontate, mai banali.

Questa è la mia top 20 con cui gli dico grazie, partendo da due menzioni speciale, due fuori classifica, che voglio assegnare al bellissimo gioco pop/jazz della mitica Lunedì Cinema , già sigla Rai, composizione degli amici Stadio, su cui Lucio giocava con maestria unica e all’ultima prova, quella Nanì portata a Sanremo 2012 per sorreggere un talento come Pierdavide Carone, di cui tutti si sono dimenticati in troppi. Magari da dove è adesso il generoso Lucio, perché chi lo ha conosciuto dice che lo era in maniera enorme, intercederà perché quel riflettore sul cantautore salentino si riaccenda.

Lunedì Cinema ( 1986 )

Nani ( Pierdavide Carone con la partecipazione di Lucio Dalla , 2012 )

Cliccate in basso su continua per la mia Top 20 di Lucio Dalla a 10 anni esatti dalla scomparsa.