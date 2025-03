Eurovision 2025, Europe loves Lucio Corsi: sui social una valanga d’affetto

Quando mancano appena due mesi alla finale dell’Eurovision Song Contest 2025, che quest’anno – dopo la vittoria di Nemo con The Code – si svolgerà a Basilea, in Svizzera, il 17 maggio, sul profilo Instagram della kermesse è stata pubblicata una clip di presentazione per ogni artista in gara, compreso il nostro Lucio Corsi che, dopo il secondo posto al Festival di Sanremo 2025, rappresenterà l’Italia con Volevo Essere Un Duro.

Un brano, quello del cantautore toscano, che ha sin da subito fatto breccia nei cuori del pubblico eurovisivo, tanto da spingere qualcuno a scrivere: “Perché mi ricorda vagamente Bob Dylan?“. Altri, invece, gli hanno già assegnato i tanto ambiti 12 punti, sia da parte della Germania che da parte della Francia.

Insomma, Lucio Corsi è stata una vera e propria rivelazione per il pubblico europeo, che ha riempito il box dei commenti sotto la clip sul profilo Instagram dell’Eurovision con centinaia di messaggi colmi di stima e affetto.

“Italia, grazie per averlo mandato all’Eurovision” si legge in un commento. “Finalmente una canzone vera“, scrive un utente appena sotto. E ancora: “Strumenti veri, niente elettronica, un cantautore che parla di normalità: un dono troppo prezioso per il circo dell’Eurovision”.

La normalità. È forse questo il superpotere del cantautore, che su Instagram chiedono di proteggere a tutti i costi. Ma da cosa? Forse da un mondo “in cui i governatori agiscono con arroganza“. E noi, cosa possiamo fare? Qualcuno – su Instagram – suggerisce: “Scegli di essere come Lucio“, ovvero scegliti ogni giorno, sii gentile con te stesso/a e apprezzati per quello che sei!

Foto di copertina a cura di Simone Biavati