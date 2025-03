In attesa dell’Eurovision 2025 un giovane Lucio Corsi a Musicultura: il video dell’esibizione del 2017

Facciamo un viaggio nel passato di Lucio Corsi, cantautore rappresentante dell’Italia all’Eurovision 2025 e secondo classificato al Festival di Sanremo 2025, andando a riprendere grazie alla collaborazione della manifestazione, l’esibizione a Musicultura nel 2017.

In questi giorni a Macerata proseguono le Audizioni Live di Musicultura, l’evento che ogni anno offre spazio ai migliori talenti della nuova scena cantautorale italiana. In attesa di scoprire chi saranno i finalisti dell’edizione 2025, un video amarcord ci riporta al 2017, quando un giovanissimo Lucio Corsi calcava il palco del Teatro Lauro Rossi con la sua Altalena Boy.

Un'occasione per rivedere l'artista in un'esibizione d'archivio. Tornando al video su Lucio Corsi si può notare ancora una volta la capacità di Corsi di trasportare l'ascoltatore in mondi immaginari, come sottolineato da Ezio Nannipieri, direttore artistico della manifestazione:

Tornando al video su Lucio Corsi si può notare ancora una volta la capacità di Corsi di trasportare l’ascoltatore in mondi immaginari, come sottolineato da Ezio Nannipieri, direttore artistico della manifestazione:

“Hai la dote di disegnare dei mondi che non esistono nella testa di chi ascolta inizialmente e che alla fine sembrano veri e anche molto belli da viverci dentro. Questo è una dote rara, tienitela stretta e coltivala”.

LUCIO CORSI, DA MUSICULTURA ALL’EUROVISION

Sette anni dopo quella performance, Lucio Corsi è diventato uno dei cantautori più apprezzati della scena italiana e sarà il rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2025, in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera.

Un lungo percorso di crescita artistica, che lo stesso Corsi raccontava così nel 2017:

“Non siamo squadrati all’inizio di un percorso. Poi magari verremo levigati da tutti gli agenti atmosferici del tempo e diventeremo tondi come un sasso del fiume”.

Le Audizioni Live di Musicultura proseguiranno fino a sabato 15 marzo, regalando al pubblico e alla giuria nuove scoperte musicali.