Musicultura 2025: tutto pronto per le Audizioni Live, ecco i 60 artisti in gara

Musicultura 2025 è pronta a entrare nel vivo con le Audizioni Live che porteranno alla selezione dei finalisti della XXXVI edizione del prestigioso concorso.

Dopo una lunga fase di ascolto, la manifestazione ha scelto i 60 artisti ancora in gara, che si esibiranno dal vivo sul palco del Teatro Lauro Rossi di Macerata dal 6 al 15 marzo. Per il pubblico sarà l’occasione di scoprire le nuove voci della musica italiana in uno spettacolo interamente dal vivo.

Da oltre tre decenni, Musicultura è un punto di riferimento per la canzone d’autore e una vetrina per i nuovi talenti. Il concorso, che ha visto passare sul suo palco artisti come Lucio Corsi, Mannarino e Fabi Silvestri Gazzè, è diventato un appuntamento imperdibile per chi vuole scoprire le nuove generazioni di cantautori italiani.

Musicultura 2025: le Audizioni Live

Le Audizioni Live si terranno dal 6 al 15 marzo al Teatro Lauro Rossi di Macerata, con spettacoli ogni sera alle ore 21 e la domenica alle ore 17. L’evento sarà aperto al pubblico con prenotazione gratuita qui, ma sarà anche trasmesso in streaming sui canali ufficiali e, come avviene ormai da diversi anni a questa parte, anche sulla pagina Facebook di All Music Italia.

Ogni serata vedrà esibirsi sei artisti, che presenteranno i loro brani inediti di fronte al pubblico e a una giuria selezionata. Chi conquisterà la platea avrà la possibilità di accedere alla fase successiva e avvicinarsi alla vittoria.

Una selezione di qualità per il futuro della musica italiana

Tra le oltre 2.352 candidature ricevute, solo 60 progetti hanno superato la prima selezione. Gli artisti in gara provengono da tutta Italia, con una forte rappresentanza da Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio e Campania. Un panorama variegato che promette una competizione all’insegna della qualità e della creatività.

Il Direttore Artistico Ezio Nannipieri ha sottolineato il valore di Musicultura come spazio libero per l’espressione musicale:

“A Musicultura la diversità espressiva è la normalità. Qui emergono artisti che mettono al centro la dignità del contenuto, spesso sacrificando tutto per inseguire un sogno. Il nostro compito è dare loro visibilità e opportunità concrete”.

Dopo le Audizioni Live, la selezione porterà alla scelta dei 16 finalisti, che avranno l’opportunità di presentare i loro brani in un doppio concerto al Teatro Persiani di Recanati durante la primavera. I loro brani saranno inseriti nella compilation ufficiale di Musicultura 2025 e trasmessi da Rai Radio 1, partner ufficiale del festival.

Alla fine, saranno solo otto i vincitori, scelti da un prestigioso Comitato di Garanzia composto da grandi nomi della musica e della cultura italiana, tra cui Claudio Baglioni, Giorgia, Vasco Rossi, Piero Pelù, Carmen Consoli, Ron ed Ermal Meta.

Ma chi sono i 60 artisti ancora in gara? Cliccate in basso su continua per scoprirli insieme ai premi della finalissima.