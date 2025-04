Luciano Pavarotti: anche Laura Pausini tra gli ospiti dell’evento per i 90 anni dalla nascita

La Fondazione Luciano Pavarotti vuole ricordare e celebrare il Maestro in occasione dei novant’anni dalla nascita. E vuole farlo con un grande concerto all’Arena di Verona, dal titolo Pavarotti 90. L’evento è previsto per il 30 settembre 2025.

Il Maestro Pavarotti, con il suo straordinario talento, ha portato l’opera lirica alla gente, appassionati e non. Ha infranto barriere e confini, rendendo l’opera il più popolare possibile. L’ha fatta uscire dai teatri per arrivare ai grandi spazi aperti e a milioni di persone in tutto il mondo.

Luciano Pavarotti ha realizzato la sua visione di musica senza confini anche attraverso eventi straordinari e innovativi. Basti pensare ai concerti de I Tre Tenori e ai numerosi Pavarotti & Friends. In queste occasioni, egli si è confrontato con idee nuove e generi diversi, mostrando grande spirito di inclusione. Il suo percorso e la sua persona hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica.

“Pavarotti 90”, il cast tra lirica e musica pop

Pavarotti 90 vuole celebrare il Maestro, cercando di ricreare lo spirito di condivisione che lo caratterizzava. Con questa intenzione, sul palco dell’Arena di Verona si esibirà un cast d’eccezione composto da importanti artisti del panorama operistico e del mondo pop. Così, si ripropone la presenza di quei due mondi che Luciano Pavarotti era riuscito a unire. Il concerto si propone come un vero e proprio “Memorial”, che offrirà al pubblico l’opportunità di ricordare il Maestro tramite testimonianze, ricordi, video e le performance dei grandi talenti presenti.

Tra i protagonisti dell’evento, ci saranno Plácido Domingo e José Carreras che insieme al Maestro hanno dato vita al leggendario trio de “I Tre Tenori”. Saranno presenti anche alcuni dei più importanti esponenti della lirica internazionale contemporanea: Andrea Bocelli, Yusif Eyvazov, Vittorio Grigolo, Jonathan Tetelman, Fabio Sartori, Marcelo Álvarez, Francesco Meli. Ed ancora, i soprani Angela Gheorghiu, Mariam Battistelli, Carmen Giannattasio e Giulia Mazzola.

Nel concerto avranno spazio anche giovani voci del panorama lirico internazionale, di cui il Maestro è stato mentore e modello.

Accanto a questi artisti, si esibiranno grandi nomi della musica pop, nazionale e internazionale. Il primo nome annunciato è quello di Laura Pausini, l’artista italiana più premiata al mondo. La cantante, da sempre nel cuore del Maestro e protagonista del Pavarotti & Friends in più occasioni, ha avuto l’onore di accompagnare Pavarotti in Guatemala nel 2001. Inoltre, l’ha ricordato durante un evento a Petra, in Giordania, in occasione del primo anniversario della sua scomparsa.

“Pavarotti 90”, i biglietti

Le performance saranno accompagnate dall’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti. Questo ensemble, nato per onorare l’eredità artistica del celebre tenore, è composto da giovani musicisti di talento. L’orchestra coniuga le solide radici della tradizione musicale classica con una spiccata apertura verso nuovi linguaggi e tendenze musicali. La sua missione è quella di diffondere l’eccellenza della tradizione concertistica italiana nel mondo, rimanendo fedele alla visione musicale di Pavarotti.

Il concerto Pavarotti 90 non dimentica l’impegno verso i più bisognosi e verso i giovani artisti emergenti che il Maestro ha portato avanti nel corso della sua vita. Una parte dei proventi sarà destinata all’Antoniano di Bologna per l’Operazione Pane; e una parte alla Fondazione Luciano Pavarotti per sostenere i giovani cantanti lirici e la Casa Museo di Modena.

