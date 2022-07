Luciano Pavarotti avrà la sua stella sulla Walk of fame di Hollywood

Sono passati quindici anni dalla scomparsa di uno degli artisti italiani più amati nel mondo, Luciano Pavarotti. Ora il tenore verrà omaggiato a Hollywood con una stella sulla Walk of Fame come da decisione della Camera di Commercio di Hollywood.

La stella sarà posta il prossimo 24 agosto alle 11:30, ora di Los Angeles, 20:30 in Italia. Il tutto sarà trasmessa in diretta dal 7065 di Hollywood Boulevard in esclusiva sul sito walkoffame.com.

Per l’occasione Rai Cultura il 24 agosto in Italia dedicherà a Luciano Pavarotti la prima serata di Rai 5 trasmettendo l’esecuzione della Messa da Requiem di Giuseppe Verdi del 1970 nella versione restaurata.

Ad Hollywood sarà presente alla cerimonia una delle figlie del del tenore, Cristina Pavarotti. Interverrà anche il direttore d’orchestra James Conlon, direttore musicale dell’Opera di Los Angeles, che ha avuto un lungo rapporto di collaborazione professionale e di amicizia con l’artista.

La casa di produzione cinematografica italiana Albedo Production di Cinzia Salvioli insieme a Genoma Films di Paolo Rossi Pisu e a Silvia Bizio, Anna Manunza e Cecilia Miniucchi, ha realizzato una serie di contenuti denominati, Luciano Pavarotti, la Stella, che verranno trasmessi offerti nella metropoli californiana il 24 e il 25 agosto. Tra questi due testimonianze audiovisive italiane di Luciano Pavarotti, mai trasmesse sino ad oggi negli Stati Uniti.