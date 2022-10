Il rap partenopeo di Luchè incontra quello del milanese Shiva in “Purosangue”

Luchè Purosangue testo e significato del brano inedito con Shiva pubblicato per Columbia Records Italy/Sony Music Italy e fuori da venerdì 21 ottobre 2022.

Il rapper partenopeo è reduce dal successo del suo ultimo album, Dove volano le aquile, disco pubblicato il 1° aprile di quest’anno e certificato con il disco di platino. Un progetto a cui si sono aggiunti due dischi d’oro per i brani Che stai dicenn’ feat. Paky con la produzione di Sick Luke, e La notte di San Lorenzo.

Tra l’altro di quest’ultima canzone la parte dei proventi destinata a Luchè, dal 10 agosto fino a fine anno, sarà devoluta alla Fondazione Cannavaro Ferrara per il progetto “Je sto vicino a te: Uniti per Napoli”, in favore degli oratori ospitanti i bambini a rischio di marginalizzazione nella città di Napoli.

Luchè non vede l’ora tornare live con il DVLA TOUR nei principali Palasport d’Italia prenderà il via il 19 novembre dall’RDS Stadium di Rimini, dopo aver registrato in tempi record 3 sold out nella sua Napoli.

A dimostrazione dell’unicità e della caratura internazionale dell’artista, si aggiunge al tour un appuntamento speciale il 22 marzo 2023 a Londra.

Luchè Purosangue significato del brano

Il nuovo singolo, Purosangue, vede Luchè duettare con il giovane rapper milanese multiplatino Shiva, artista con all’attivo tre album e numerose collaborazioni di prestigio.

In Purosangue i due – nonostante appartengano a città e generazioni diverse – sbattono in faccia, in egual modo, a chi non ha avuto fiducia nelle loro capacità sin dagli esordi, i successi e i traguardi raggiunti con le proprie forze, senza pesare su nessuno, passo dopo passo grazie ai sacrifici e alla potenza della loro musica.

LUCHÈ PUROSANGUE TESTO E AUDIO

In arrivo venerdì 21 ottobre