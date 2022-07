Luchè nel nuovo singolo, “La notte di San Lorenzo”, campiona la voce di Pino Daniele

Luchè La notte di San Lorenzo testo e significato del nuovo singolo del rapper, artista che continua a dimostrarsi sempre più trasversale e che, in questo brano, ospita la voce di un artista senza tempo… Pino Daniele.

Fuori da mercoledì 27 luglio per Columbia Records / Sony Music Italy, La notte di San Lorenzo, è prodotta da Geeno ed è una canzone in cui Luchè ha voluto rendere omaggio al simbolo della città di Napoli, uno degli artisti italiani più amati e senza tempo, Pino Daniele.

All’interno del brano infatti è presente il sample di ‘Je Sto Vicino A Te, capolavoro del cantautore che qui si unisce alle rime del rapper su una base che segue i bpm di un cuore devoto alla persona amata, tra crude verità e la delicatezza di una storia d’amore.

Attualmente Luchè è impegnato a presentare live Dove volano le aquile con una serie di concerti per tutta l’estate a cui faranno seguito, a novembre, cinque speciali appuntamenti, prodotti da BPM Concerti e Trident Music. Queste le date del tour autunnale nei palazzetti:

19.11 Rimini – RDS Stadium

21.11 Milano – Mediolanum Forum

24.11 Roma – Palazzo dello Sport

29.11 Napoli – Palapartenope (SOLD OUT)

30.11 Napoli – Palapartenope (SOLD OUT)

Luchè La notte di San Lorenzo testo e audio

Fratm Geeno

Sto vicino a te

Ti ho sentita triste al telefono

Ma in questi casi le parole non servono

Ho bisogno di abbracciarti da dietro e sussurrarti all’orecchio:

“Sto vicino a te”

Sotto le coperte d’inverno, sotto le stelle la notte di San Lorenzo

Ho bisogno di abbracciarti da dietro e sussurrarti all’orecchio:

Sto vicino a te

Se penso a un film che ci rappresenta

Immagina un finale che ci lascia a bocca aperta

Io che non morirò mai perché sono leggenda

Tu che a una proposta indecente rifiuti l’offеrta

Cerca un posto sul motore di ricerca

Un’isola che non c’è, una spiaggia deserta

Dove con gli occhi chiusi fuggire dalla realtà

E guardare al futuro come Peter Pan

Quante volte c’hai creduto veramente

A quei momenti che non durano per sempre

Hai una data tatuata sulla pelle

La temperatura si alzò come la febbre

Io sono qui, per toglierti la sicura

Per aprirti ad una nuova avventura

Tutti noi abbiamo due vite

La seconda inizia quando capiamo di averne una

Ma che parlamme a fà

Sempe d”e stesse cose

Sto vicino a te

Ti ho sentita triste al telefono

Ma in questi casi le parole non servono

Ho bisogno di abbracciarti da dietro e sussurrarti all’orecchio:

“Sto vicino a te”

Sotto le coperte d’inverno, sotto le stelle la notte di San Lorenzo

Ho bisogno di abbracciarti da dietro e sussurrarti all’orecchio:

Sto vicino a te

Sto vicino a te

Sto vicino a te

Piedi nella sabbia

Applaudiamo il sole quando tramonta nell’acqua

Finché non mi abbracci con la faccia sulla pancia

Finché a fidarsi all’altro non è una minaccia

Aria di vacanza, esce marijuana dalla stanza

Più che la distanza a noi ci ha uniti una mancanza

Guarda le stelle, c’è un messaggio nella galassia

Siamo destinati a essere fuori dalla massa

Tu mi hai colpito perché parlavi poco

Ho capito che nascondevi un mondo

Così pulito che non vedi lo sporco

Chi punta il dito ti scivola addosso

Quando tua sorella ha perso il bambino ho pianto

Hai fatto volare in alto un palloncino bianco

E da un piccolo gesto che ho capito tanto

Hai chi muore per te al tuo fianco

Ma che parlamme a fà

Sempe d”e stesse cose

Sto vicino a te

Ti ho sentita triste al telefono

Ma in questi casi le parole non servono

Ho bisogno di abbracciarti da dietro e sussurrarti all’orecchio:

Sto vicino a te

Sotto le coperte d’inverno, sotto le stelle la notte di San Lorenzo

Ho bisogno di abbracciarti da dietro e sussurrarti all’orecchio:

Sto vicino a te

Sto vicino a te

Sto vicino a te