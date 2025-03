“Anno Fantastico”: il nuovo street banger di Luchè con Shiva e Tony Boy

Luchè torna sulla scena con un nuovo singolo esplosivo: Anno Fantastico. Per l’occasione, il rapper napoletano si unisce a due tra i nomi più caldi della nuova generazione: Shiva e Tony Boy. Andiamo a scoprire il significato del testo del brano e altre curiosità.

Luchè, tra i padri dell’urban italiano, continua a dimostrare la sua versatilità e la capacità di muoversi tra street rap e contaminazioni internazionali. Dopo i due eventi sold-out in Piazza del Plebiscito della scorsa estate, il rapper ha fatto rivivere i pezzi storici dei Co’Sang, regalando ai fan un viaggio tra passato e presente.

Ora, dopo aver annunciato il concerto evento allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, Luchè alza l’asticella e pubblica un banger street che promette di lasciare il segno nel panorama rap italiano.

LUCHÈ – ANNO FANTASTICO, SIGNIFICATO DEL BRANO

Anno Fantastico è la colonna sonora di chi trasforma l’ambizione in successo. Un brano che suona come un avvertimento: il 2025 sarà segnato da chi ha già dimostrato tutto, ma ha ancora fame e tanto da dire.

Il pezzo fonde tre stili ben distinti: la scrittura affilata e la delivery inconfondibile di Luchè, l’attitudine street di Shiva e il sound innovativo di Tony Boy. Un mix letale che guarda direttamente oltre oceano, tra influenze drill e sonorità che richiamano la scena internazionale.

Nei giorni scorsi, un’immagine di Luchè insieme a Shiva e Tony Boy è apparsa sul profilo Spotify dell’artista, scatenando immediatamente l’hype tra i fan. L’attesa è cresciuta ulteriormente con uno spoiler virale pubblicato sui social, fino all’annuncio ufficiale.

IL GRANDE SHOW ALLO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

Mentre la scena rap italiana è in fermento per l’uscita di Anno Fantastico, Luchè si prepara per il concerto evento del 5 giugno 2025. Per la prima volta, l’icona del rap partenopeo si esibirà sul palco dello Stadio Diego Armando Maradona, regalando al pubblico uno show che si preannuncia indimenticabile.

LUCHÈ – ANNO FANTASTICO – testo del brano

In arrivo