Luchè annuncia un concerto indimenticabile allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli

Luchè live nel 2025 allo Stadio Armando Maradona Napoli.

Il 7 gennaio 2025, in occasione del suo compleanno, Luchè si è fatto un regalo inaspettato, una vera sorpresa per i suoi fan. Il rapper porterà per la prima volta la sua musica nello storico Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Un evento unico che promette di diventare una pietra miliare per gli amanti del rap italiano e per la città partenopea.

Luchè live 2025: stadio armando maradona

Con un video pubblicato sui suoi canali social, Luchè ha svelato l’evento mostrando immagini della sua vita personale e artistica intrecciate a momenti simbolici della sua Napoli. La corsa del rapper lungo i vicoli del quartiere rappresenta il suo viaggio artistico e culmina con l’arrivo sul palco dello Stadio Maradona, luogo simbolo della città.

Dopo aver dominato la scena rap per anni e aver emozionato i fan con i due concerti in Piazza del Plebiscito della scorsa estate, Luchè torna live il 5 giugno 2025 con un concerto che farà parte del programma “Napoli Città della Musica – Live Festival 2025”.

I biglietti per l’evento organizzato da Vivo Concerti sono in vendita da oggi, 8 gennaio.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





Insomma il 2025 per tutti gli amanti del rap, ma non solo, inizia con un live dell’ex membro dei Co’Sang, un artista considerato tra i padri fondatori dello street rap italiano. Il rapper, assente dalle scene con un disco dal 2023, anno in cui ha pubblicato con Sony Music, Dove volano le aquile Vol. 2, potrebbe rilasciare il suo primo disco da solista dopo la firma del contratto con Warner Music, prima del grande evento.

Nel corso del 2024 Luchè ha partecipato con featuring nei singoli di CoCo e Lele Blade, ed è tornato con i Co’Sang per pubblicare l’album Dinastia.

Foto di copertina di Gaetano De Angelis