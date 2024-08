CO’SANG: Il Ritorno Dopo 15 Anni con l’Album “Dinastia” e Featuring esplosivi

L’attesa è finalmente terminata: i CO’SANG pubblicano il loro nuovo album, “Dinastia”, il 30 agosto 2024. Oltre alla tracklist, sono stati svelati anche i featuring presenti in questo progetto, che segna il ritorno del duo nell’Olimpo del rap italiano, a 15 anni di distanza dall’ultimo disco.

Questo ritorno è particolarmente significativo, considerando che i CO’SANG sono stati i primi rapper partenopei a valicare i confini di Napoli per conquistare il pubblico nazionale.

Lo scorso 2 agosto è stato lanciato da Warner Music “O primm post”, singolo che ha fatto da apripista per “Dinastia”, una vera e propria dichiarazione di intenti da parte del duo formato da Luchè e Ntò.

le ristampe dei precedenti dischi e i formati del nuovo album

L’annuncio del nuovo album è stato accompagnato dalle ristampe, a cura di Warner Music Italy, dei due album storici del duo di Marianella, ovvero “CHI MORE PE’MME” e “VITA BONA”, entrambi pubblicati per la prima volta anche in vinile.

I progetti hanno conquistato entrambi la Top 5 della Classifica FIMI Fisico e attualmente sono ancora presenti nella Top 20.

Il nuovo disco, “DINASTIA”, sarà disponibile sia in digitale che in versione fisica.

Ecco i formati disponibili:

• FORMATO VINILE: Vinile Fumé Rosso Special Pack Autografato (in esclusiva sullo shop di Warner Music Italy) e Vinile Cristallo

• FORMATO CD: CD Autografato (in esclusiva su Amazon.it, qui il link per l'acquisto) e CD standard

CO’SANG: TUTTI I FEATURING DI “DINASTIA”

Per questo ritorno, che arriva a 15 anni dall’ultimo disco, “VITA BONA” del 2009, non potevano mancare collaborazioni di spicco con artisti che hanno fatto la storia del rap e con talenti affermatisi negli ultimi anni.

I featuring sono stati annunciati attraverso un video girato al Palazzo Reale di Napoli, pubblicato in anteprima sulla pagina di Spotify Italy. Nel video, passo dopo passo, vengono mostrati quadri raffiguranti gli artisti che si sono uniti al duo in questo atteso terzo lavoro in studio.

Di seguito la tracklist di “DINASTIA”:

Nu creature int’o munno, prod. Dat Boi Dee Carne e ossa, prod. Pepp ‘O Red Nun è mai fernut, prod. Geeno Cchiù tiempo feat. Club Dogo, prod. Geeno e Don Joe Sbagli e te ne vai feat. Liberato, prod. Dat Boi Dee, Geeno, Torok Nu cuofn ‘e sord, prod. Dat Boi Dee Carnicero feat. Marracash, prod. Geeno O primm post, prod. Geeno, Torok Vincente, prod. Dat Boi Dee Perdre ‘a capa feat. Geolier, prod. Geeno Comme na fede, prod. Luchè Dinastia, prod. Geeno

IL RITORNO LIVE

Il 17 e 18 settembre i CO’SANG torneranno ad esibirsi live con due appuntamenti in piazza del Plebiscito a Napoli. Il primo dei due, la data del 17, è andato sold out in soli 15 minuti.

A seguire il link per l’acquisto dei biglietti per la data del 18 settembre.

