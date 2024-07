Sono tornati i Co’Sang: in arrivo il nuovo album “Dinastia” dopo più di 12 anni

Dopo più di 12 anni, i padri dello street rap italiano CO’SANG tornano con il loro nuovo album DINASTIA (Warner Music Italy) il prossimo 30 agosto e che di certo cambierà le carte in tavola nella scena rap italiana ed è anche già candidato a segnare un punto di ripartenza. È già disponibile per il pre-save e pre-order.

L’album sarà disponibile in versione fisica in due formati:

FORMATO VINILE: Vinile Fumé Rosso Special Pack Autografato (in esclusiva sullo shop di Warner Music Italy) e Vinile Cristallo

FORMATO CD: CD Autografato (in esclusiva Amazon) e quello standard.

CO’SANG, “DINASTIA”

Luchè e Ntò sono quinti pronti a scrivere una nuova pagina di storia della musica hip hop e rap con il ritorno dei CO’SANG e l’album DINASTIA.

Nei giorni scorsi, i fan più attenti avevano già notato degli indizi riguardanti il loro ritorno sulle piattaforme streaming e sulle pagine social del duo. Adesso che la notizia è ufficiale, non bisogna fare altro che attendere fine agosto.

L’annuncio era già stato anticipato dalle ristampe, a cura di Warner Music Italy, dei due album storici CHI MORE PE’MME e VITA BONA, per la prima volta anche in vinile conquistando anche la top 5 della classifica FIMI dei Formati fisici. Essi sono anche presenti nella top 20 Album, tra cui CHI MORE PE’MME tra i primi dieci.

CO’SANG, “DINASTIA”: IN ARRIVO DUE EVENTI LIVE A NAPOLI

I CO’SANG culmineranno il loro ritorno in due eventi live a Piazza del Plebiscito a Napoli il 17 e 18 settembre, dove migliaia di persone avranno modo di riascoltarli dal vivo e godersi dal vivo anche il nuovo progetto DINASTIA.

Per la data del 17 settembre, i biglietti sono già sold out, mentre per la data del 18 sono ancora disponibili i biglietti su tutte le piattaforme di vendita online e fisiche (ne abbiamo parlato meglio qui).

Foto di copertina di Gaetano de Angelis. Artwork di Domenico Cerrone e Matteo Sibillo