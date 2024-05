CO’SANG, i padri dello street rap italiano si riuniscono per uno speciale live a Napoli

A 12 anni di distanza da quando le loro strade si sono definitivamente separate, i CO’SANG hanno deciso di mettere fine all’attesa di chi in questi anni non ha mai smesso di sperare in un loro ritorno.

Ed ecco che il prossimo 17 settembre i due padri dello street rap italiano saliranno nuovamente insieme sul palco di Piazza del Plebiscito, a Napoli, per uno speciale live che si preannuncia indimenticabile.

L’annuncio è arrivato con un corto, che porta in tutto e per tutto la firma del duo di Marianella e che racconta la storia di quello che succedeva e che accade tuttora “Int’o Rione”.

CO’SANG: LUCHè E ANTò TORNANO INSIEME SUL PALCO

Da sempre legati alle proprie radici, i CO’SANG sono stati i primi rapper partenopei a valicare i confini di Napoli per arrivare, grazie alla loro incontestabile realness, a tutta l’Italia ed ora sono finalmente pronti a riabbracciare il loro pubblico lì dove tutto è iniziato, nella loro casa e tra la loro gente.

AGGIORNAMENTO

Dopo aver collezionato in meno di quindici minuti il tutto esaurito per lo speciale live del 17 settembre nella piazza che ospita gli 8 re di Napoli, i CO’SANG hanno annunciato una seconda data live, prodotta e distribuita da Vivo Concerti, che si terrà il 18 settembre sempre in Piazza del Plebiscito.

Le prevendite sono già disponibili online, mentre per acquistarle nei circuiti di vendita autorizzati bisognerà attendere le ore 16.30 di martedì 8 maggio (qui tutte le info).