“Dove volano le aquile” è il nuovo disco di Luchè. I produttori e il racconto del disco, traccia per traccia

Luchè Dove volano le aquile è il nuovo album del rapper fuori dall’1 aprile 2022.

Il progetto è disponibile nei formati CD, CD con diario motivazionale, Vinile (bianco, rosso e arancione) e Musicassetta. In esclusiva su Amazon il Vinile rosso autografato in edizione limitata; sul sito di Sony Music il CD con diario motivazionale – il libro e la musica raccontano la forza e la motivazione che non bisogna mai perdere quando si vogliono raggiungere i propri obiettivi.

È inoltre disponibile, solo ed esclusivamente nello store di Sony Music, l’edizione limitata del Vinile di colore bianco con dei pastelli da colore personalizzati – per dare la possibilità ad i fan di esprimere la propria creatività e di rendere l’oggetto un album unico e personale.

La release del disco è accompagnata da un’altra importante iniziativa promossa da Amazon Music: con l’obiettivo di riqualificare la città di Milano, i prossimi 9 e 10 aprile i fan di Luchè potranno dipingere insieme a lui un murales in zona navigli, per info cliccate qui.

