Luca Carboni, 60 anni della star timida del pop. Ecco le canzoni da riscoprire e approfondire

Star timida! Così ho sempre pensato a Luca Carboni, il talentuoso cantautore bolognese che da quasi 40 anni ci tiene compagnia con le sue canzoni.

Una compagnia fatta però di grande discrezione, quasi senza disturbare. Arriva, piazza un album e da esso sempre 3/4 canzoni che entrano nell’immaginario collettivo, fa un tour, poi se ne va e non lo senti più per due, tre anni, anni che, fortuna per lui, dedica alla vita.

E quella vita poi torna a raccontarcela in un nuovo disco, come un circolo vizioso da cui però è bello non uscire.

La sua musica, proposta sempre con un fil di voce, salvando alcune hit di impatto notevole, qualcuna persino snervante per quanto sia stata battuta dalle radio, ha sempre mirato di più sull’intimità, sul fare arrivare messaggi delicati che aprivano qualche riflessione oppure si appiccicavano alla vita di chi, quelle emozioni le stava vivendo.

Con questo spirito affronto la classifica “omaggio” alla sua carriera, spaziando fra brani allegri e facilmente ricordabili, cantabili ad altri che invece, in qualche modo, hanno colpito anche il mio intimo.

Auguri Luca