Lortex lancia l’EP “Chiamo”. Nel progetto anche un brano scritto con La Cava e cantato con chiamamifaro

Lortex guida all’ascolto e al significato delle canzoni contenute nel nuovo EP intitolato Chiamo e fuori dal 2 giugno 2023 per Epic Records/Sony Music Italy.

Lorenzo Mirabella è nato a Torino nel 1999 e ha iniziato a scrivere e comporre canzoni all’età di 12 anni.

Inizia la sua carriera nel gennaio del 2015 con il brano Muhammad Ali. Il primo EP esce a marzo del 2016 e si intitola Lorenzo. Seguono il singolo Insieme (2017, quasi 11 milioni di views), A Un Passo Da e Volevo Darti, sempre del 2017.

Nel 2020 firma in contratto con Sony Music e pubblica nuovi brani tra cui Mia, canzone certificato con il disco di platino.

“Ho iniziato a scrivere musica per necessità, non ho mai visto questa cosa come un gioco. Necessità di esprimere le mie idee, le mie emozioni, tutte cose che generalmente non riuscivo a comunicare”, spiega Lortex.

Con queste parole, l’artista descrive il progetto:

“CHIAMO è il mio primo Ep ufficiale, attraverso cui vorrei proporre la formula perfetta: il giusto mix tra canzoni nuove e i capitoli più importanti del mio percorso artistico.

In seguito alla release di “MIA” nel 2020, ho proseguito con la pubblicazione di molti singoli, grazie a cui sono riuscito a creare una fanbase solida e affezionata. Ho quindi sentito la necessità di raggruppare in un unico progetto gli step fondamentali della mia carriera, tutti quei pezzi a cui sono legato maggiormente e che hanno anche riscontrato maggior successo.

Allo stesso tempo mi piaceva l’idea di dare la possibilità al pubblico di ascoltare nuova musica, quindi ho deciso di inserire anche tre inediti. Avendo sperimentato molto nell’ultimo anno, sono riuscito a creare tre canzoni molto diverse tra loro, pur mantenendo la stessa chiave ed essenza artistica.

In questo progetto parlo spesso dell’amore per come io lo vivo, vedo e ascolto ogni giorno, analizzandone diverse sfaccettature ed emozioni: felicità, delusione, nostalgia, ricordi.

Ho deciso di intitolare l’Ep CHIAMO perché l’elemento della chiamata è ricorrente in diversi pezzi: dalla chiamata non fatta per paura, a quella senza risposta. Allo stesso tempo, il progetto si pone come una chiamata al pubblico che mi segue fin dagli inizi, agli ascoltatori a cui sono arrivato più recentemente, ma anche a tutte quelle che persone che ancora non mi conoscono. Lo vedo infatti come un biglietto da visita: se mi dovessero chiedere chi sono e come sia la mia musica, farei ascoltare le canzoni di questo progetto perché mi rappresentano completamente. Da questo Ep emerge sia la mia parte artistica sia quella personale: “CHIAMO” è diretto, intimo ed emotivo – proprio come me.”