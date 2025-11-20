20 Novembre 2025
di
Alessandro Genovese
News
News
Condividi su:
20 Novembre 2025

TERRA – Vol. I – Radici è il nuovo progetto di Lorenzo Vizzini in cui il dialetto diventa un’emergenza espressiva

Album in cui appartenenza e ricerca personale si incontrano in un racconto musicale autentico.

News di Alessandro Genovese
Lorenzo Vizzini nuovo album TERRA - Vol. I - Radici
Condividi su:

Lorenzo Vizzini annuncia TERRA – Vol. I – Radici (Surf Music / Ada Music Italy). Il nuovo album in uscita venerdì 21 novembre è stato anticipato dai singoli Austu, Ma’, Carusi e Mannarina.

Il progetto discografico è una dichiarazione di appartenenza e un percorso di ricerca personale: un ritorno alla lingua siciliana e ai suoni della sua infanzia.

Si tratta di un progetto che apre un percorso più profondo, sensoriale e viscerale dentro l’identità del cantautore ragusano. I paesaggi e le tracce si muovono tra racconto intimo e rito collettivo, come se ogni parola affondasse le mani nella terra per riportarne in superficie odori, rumori, ombre, sabbia e vento.

La memoria non è rifugio nostalgico, ma uno strumento vivo, un modo per interrogare le proprie radici e capire come continuano a orientare il presente.

Il dialetto è la chiave di questo album

Il dialetto diventa la chiave di lettura di tutto il progetto di Lorenzo Vizzini ed è un’urgenza espressiva, un modo per dire ciò che in italiano non ha lo stesso suono, lo stesso peso, la stessa verità.

Viene, quindi, utilizzato come strumento narrativo, musicale e identitario, con la precisione dell’autore e la vulnerabilità di chi torna alle radici per capire cosa resta, cosa è cambiato e cosa continua a fare male.

Radici è l’inizio di un movimento che parte dalla Sicilia per allargarsi al Mediterraneo, e poi ancora più lontano: dalle registrazioni popolari alle influenze nordafricane, dai racconti di famiglia agli incontri musicali che ampliano continuamente l’orizzonte. Le lingue straniere presenti nel disco, dall’arabo magrebino allo spagnolo, fino al francese, diventano parte del racconto, tessendo un mosaico sonoro che riflette l’idea di un’identità in viaggio, aperta, in dialogo costante con altre culture.

Ogni brano è un frammento di ritorno: il mare che non si addormenta mai, i vicoli che cambiano, le madonne portate in processione, i pomeriggi di agosto che finiscono troppo presto, le radici che non si strappano anche quando fanno male. Un viaggio che indaga il legame tra identità personale e appartenenza geografica, tra il bisogno di andare via e la certezza che la terra rimane sempre addosso, come un profumo o una ferita.

Lorenzo Vizzini annuncia TERRA – Vol. I – Radici – tracklist

Mannarina
Austu
Carusi feat. Pollio
Ghiufà
Ma’ ft. Francesco Le Metre
Ghioia
Zannu
Sancu Blu ft. Pauline Drand
Jonio e Mediterraneo
Bedda mia ft. Mariana Paraway

All Music Italia

Articoli più letti

Accordo tra Warner Chappell, Gianluca Grignani e Massimo Luca sul brano La mia storia tra le dita 1

Warner Chappell e Gianluca Grignani trovano un accordo (ma nessuno chiede scusa a Laura Pausini)
Sanremo Giovani 2025 brani più ascoltati su TikTok e Spotify 2

Sanremo Giovani 2025: Seltsam domina TikTok, Nicolò Filippucci cresce su Spotify. I primi segnali dalla gara
Sanremo Giovani 2025 – seconda puntata martedì 18 novembre 2025 3

Sanremo Giovani 2025, seconda serata: altri sei artisti, ecco chi passa il turno
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
New Music Friday 21 novembre: tutti i singoli italiani in uscita 6

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 21 novembre 2025
Michelle abbandona Amici 25 7

Amici 25, Michelle abbandona la scuola: "Non mi sento pronta". E la Cuccarini propone...
Tommaso Paradiso Forse, testo e significato del nuovo singolo da Casa Paradiso 8

“Forse”: Tommaso Paradiso racconta il dubbio e la fragilità nel nuovo singolo
Copertina dell’album ULTIMO LIVE STADI 2025 9

Ultimo annuncia “ULTIMO LIVE STADI 2025”: il suo secondo album live dopo il primo posto in classifica del precedente
Umberto Tozzi annuncia il disco "L'ultima notte rosa live" 10

Umberto Tozzi annuncia il disco “L'ultima notte rosa live” e 12 nuovi live

Cerca su A.M.I.