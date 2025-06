Lorenz Simonetti: nel nuovo singolo l’amore è “Paracadute”

Paracadute è il nuovo singolo di Lorenz Simonetti, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 4 giugno 2024. Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale, realizzato anche con immagini girate direttamente dal cantante.

Lorenz Simonetti è reduce da una serie di concerti e da un tour instore che ha toccato tutta Italia. Il suo percorso musicale prosegue con la pubblicazione di Paracadute (MTmusic). Il brano segna una tappa importante per l’artista classe 2001, perché è il primo da lui interamente autoprodotto.

Il cantante ci tiene a sottolineare questo aspetto nel presentare il pezzo e, al tempo stesso, ricordare il compianto Fausto Cogliati con cui ha collaborato nei brani precedenti. Lorenz Simonetti afferma: “è un brano molto importante per me perché è il primo pezzo che esce completamente autoprodotto in un percorso artistico che mi ha sempre visto collaborare con Fausto Cogliati fin dall’inizio. Fausto sarà comunque sempre presente nei miei progetti grazie ai saggi insegnamenti che ha saputo trasmettermi”.

Paracadute parla del desiderio di lasciarsi andare, ma anche della paura di farlo senza chi ci ha insegnato a farlo. La canzone è una ballata nella quale la fragilità non viene considerata negativamente, ma valorizzata e trasformata in forza. Ciò, attraverso il racconto di errori e ripartenze. In questo viaggio, l’amore è un appiglio come una frase del testo sottolinea: “senza te sono senza paracadute”.

Lorenz Simonetti: ecco il videoclip di “Paracadute”

Il brano è accompagnato da un videoclip, visibile su YouTube. La clip è realizzata attraverso un mix di immagini professionali e riprese intime girate direttamente da Lorenz Simonetti col telefono. Ambientazioni come un auditorium vuoto, le strade della città e piccoli gesti simbolici – come i cerotti sulle dita – trasformano il video in una confessione personale. C’è anche un riferimento al passato: fa la sua comparsa l’auto di IRRAGGIUNGIBILE, brano rappresentativo del cantante, creando un legame emotivo tra ieri e oggi.