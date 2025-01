Lorenz Simonetti racconta la solitudine nel nuovo singolo “SOLO”

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 24 gennaio, Solo (MTMusic) è il nuovo singolo di Lorenz Simonetti, che torna con un brano – prodotto a quattro mani con il compianto Fausto Cogliati – in cui affronta il tema della solitudine.

“SOLO è una canzone che parla della solitudine che si prova anche quando si è circondati da molte persone. Ed ecco che, nonostante la presenza di chi mi vuole bene, mi capita di sentirmi profondamente solo”.

Il brano è accompagnato da un video che ne rispecchia lo stato d’animo, con la presenza di uno specchio che funge da riflesso dall’anima, mostrando il senso di solitudine ricorrente in ogni situazione da cui non si riesce a fuggire.

LORENZ SIMONETTI: da “RAGGIUNGIMI” A “SOLO”

SOLO arriva dopo la pubblicazione dell’EP d’esordio RAGGIUNGIMI, uscito lo scorso 7 giugno, che – come sintetizza il titolo stesso – racchiude il primo passo per “raggiungere” l’artista in questo suo personale viaggio musicale.

Al suo interno troviamo i singoli LALALA, che ha totalizzato 1 milione 700 mila views su YouTube, IRRAGGIUNGIBILE, che è stato inserito nella Viral 50 di Spotify e ha raggiunto quota 2 milioni 900 mila views su YouTube, NON MI FIDERÒ, che superato il milione di views, Ti A a 360 e Disegna Un Cielo.