Intervista a Lorenz Simonetti: “Dopo ‘Raggiungimi’ sto sperimentando cose nuove”

Anticipato dal singolo “IRIDE” (MTMusic / The Orchard), “Raggiungimi” è il titolo del primo EP di Lorenz Simonetti, idolo dei teenager sui social con più di 16 milioni di like su TikTok, 700 mila follower e più di 500 mila iscritti su YouTube.

Come sintetizza il titolo, l’EP racchiude il primo passo per “raggiungere” l’artista in questo suo personale viaggio musicale ed è la base di partenza per tutto quello che arriverà in futuro.

Al suo interno troviamo non solo “IRIDE“, ma anche gli altri singoli che l’hanno preceduto, ovvero: “LALALA” (oltre 1 milione 200 mila views su YouTube), “IRRAGGIUNGIBILE” (brano inserito nella Viral 50 di Spotify, che ha raggiunto 2 milioni 700 mila views), “NON MI FIDERÒ” (oltre 1 milione di views), “Ti A a 360” e “Disegna un Cielo“.

“RAGGIUNGIMI”, INTERVISTA A LORENZ SIMONETTI

Ciao Lorenz, bentrovato su All Music Italia. Come stai?

Ciao! Sto molto bene ultimamente e sono molto felice di essere qui con voi di All Music Italia.

Il 7 giugno è uscito il tuo primo EP. Giocando un po’ con l’immaginazione e pensando alle tracce che compongono “Raggiungimi”, dove ci accompagneresti dopo averti raggiunto?

⁠Sicuramente vi porterei pian piano nel prossimo capitolo del mio percorso. Dopo “Raggiungimi” sto già sperimentando cose nuove.

Nella cover c’è una macchina, uno dei luoghi in cui solitamente ascoltiamo la musica. Se dovessi creare una playlist con tutti gli artisti che in qualche modo hanno influenzato questo tuo primo EP, quali sarebbero le prime tre canzoni che ascolteremmo?

⁠Senza dubbio ci sarebbero “Light Switch” di Charlie Puth, “Can’t feel my face” di The Weeknd e “We Don’t Talk Anymore” sempre di Charlie Puth.

Tornando all’EP, ci racconti un po’ la sua gestazione? Ti ricordi il momento esatto in cui ha iniziato a prendere forma?

⁠L’EP ha iniziato veramente a prendere forma dopo la pubblicazione di “IRRAGGIUNGIBILE”, perché è da lì che ho iniziato ad avere più consapevolezza del mio valore artistico e, soprattutto, è da quella canzone che pian piano le persone hanno iniziato a capire la mia musica veramente.

Il 3 novembre inizierà ufficialmente il Raggiungimi Tour 2024. Puoi già darci qualche piccola anticipazione?

⁠Sicuramente ci sarà tanta vera musica, live, suonata da persone vere. Sarà un live vero e proprio, che darà sicuramente quel qualcosa in più rispetto alla “semplice” traccia ascoltata su Spotify. Su questo ne sono certo.

Quest’estate, invece, continuerai a girare l’Italia con una serie di “appuntamenti a sorpresa”. Com’è nata quest’idea?

Penso che non ci sia nulla di più bello che il contatto diretto con le persone che per anni mi hanno supportato tramite i social, perché è lì che nasce un legame vero e proprio e soprattutto duraturo e sincero.

C’è un luogo in particolare che ti è rimasto nel cuore?

Tra i miei primi appuntamenti a sorpresa, la tappa di Torino è stata veramente magica. Eravamo in tantissimi e mi sembrava di essere veramente a casa.

Su TikTok vanti 16 milioni di like, su Instagram 700 mila follower, su YouTube 500 mila iscritti. Oggi, che rapporto hai con i social? Hai mai sentito sulle spalle il peso della responsabilità di parlare ad una platea così vasta?

⁠La responsabilità di parlare a tante persone c’è e ci sarà sempre. È una cosa a cui penso sempre prima di creare e pubblicare un video. In generale, sono molto contento di quello che sto costruendo e sicuramente so che faremo anche molto di più.

Lorenz, grazie per il tuo tempo e buona musica!

⁠Grazie a voi. Vi mando un abbraccio!