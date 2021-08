Lorella Cuccarini svela il suo nuovo ruolo ad Amici di Maria De Filippi

Lorella Cuccarini Amici di Maria De Filippi… il binomio iniziato lo scorso anno continua anche nell’annata 2021/2022 nelle ventunesima edizione del Talent show di Canale 5.

Fortemente voluta da Maria De Filippi dopo l’esclusione delle presentatrice e showgirl da La Vita in diretta (Maria del resto è nota per essere una che aiuta le colleghe in difficoltà, da Mara Venier a Simona Ventura), la Cuccarini lo scorso anno ha scelto Lorella per ricoprire il banco di insegnante di ballo ad Amici.

Nei giorni scorsi, tramite Dagospia, è trapelata la voce che Arisa non sarebbe più stata insegnante di canto nel programma e che il posto sarebbe stato preso proprio dalla showgirl, uno spoiler che ha fatto infuriare la cantante (vedi qui).

Ma nella giornata dell’8 agosto è stata proprio la stessa Lorella Cuccarini, attraverso le domande nelle sue Instagram storie, a confermare la notizia.

Lorella sarà quindi la prima persona a ricoprire il ruolo di insegnante ad Amici di Maria De Filippi in entrambe le categoria.

Confermati Rudy Zerbi (e chi lo smuove da lì?) e Anna Pettinelli, rimane logico pensare che il posto che andrà a prendere sarà proprio quello di Arisa.

Lorella Cuccarini Amici di Maria De Filippi: il nuovo ruolo

Questa la risposta della Cuccarini a chi le ha chiesto se sarà insegnante di canto ad Amici 21:

“È stata una richiesta personale di Maria e di Maria mi fido ciecamente. Sono onorata di aver ricevuto una proposta simile, anche perché credo nella storia del programma non sia mai accaduto prima che un docente abbia ricoperto due discipline“

Lorella Cuccarini è storia della televisione italiana ma non tutti sanno che è stata, sempre legata al campo televisivo, anche una cantante. E così a chi le chiede se sarà in grado di insegnare canto la showgirl ha risposto:

“I giovanissimi magari non lo sanno ma ho inciso il mio primo brano a 20 anni. Dopo 15 singoli, 6 album , 2 dischi di platino e uno d’oro, 5 musical cantati dal vivo e un Festival di Sanremo come cantante penso di poterlo fare“.

Qui a seguire il video della partecipazione di Lorella a Sanremo nel 1995, anno in cui si classificò al decimo posto con Un altro amore no.

La Cuccarini ha anche confermato che la partenza della fase pomeridiana del programma quest’anno sarà anticipata anche se ha sottolineato di non sapere ancora quanto. I rumors indicherebbero il mese di settembre (anziché novembre).