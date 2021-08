Arisa contro Dagospia: botta e risposta tra la cantante e il noto sito sulla questione Amici

Arisa ad Amici, ci sarà o non ci sarà? Ancora non è dato saperlo anche se, nelle prossime settimane, dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale.

Ieri anche il nostro sito vi ha parlato in questo articolo dei rumors lanciati da Dagospia secondo cui le trattative con la cantante non sarebbe andate a buon fine e al suo posto sul banco di insegnante subentrerebbe Lorella Cuccarini.

Nella giornata del 4 agosto Arisa ha risposto, anche parecchio piccata al noto sito a mezzo Instagram storie:

“Io non sono sgangherata. Sono un’artista. E tu? Come sei? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giudicato sempre? Sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Psycho sì. Scrivi Psycho e promuovi la musica invece di affossare la gente. Ciuccio non parlare di ciò che non sai e fatti i c…i tuoi“

Ovviamente non è mancata la contro risposta sulle pagine di Dagospia dove l’artista viene etichettata come “svippata” ma si sottolinea l’importanza, grazie a Dio, di pubblicare notizie prendendosene la responsabilità e senza dover chiedere il permesso (vi ricorda qualcosa? Ricordate questo editoriale del nostro direttore del 2016 rivolto a Benji & Fede?).

Qui a seguito un estratto dalla risposta di Dagospia che potete trovare completa qui.

“Ma quanto s’indignano ‘sti svippati!’ Dagospia lancia la notizia che la ‘strampalata’ Arisa non sarà nel cast di Amici e la cantante risponde inacidita con un’esondazione fuori dalle riche che ha mancato il bersaglio su tutta la linea. Ecco perché… La notizia pubblicata da Dagospia non ha ricevuto smentite, anzi la confermiamo. Nemmeno la tonitruante Arisa fornisce una smentita diretta o una versione alternativa. La trattativa, complicata e con tira e molla, ha avuto esito negativo. E’ un fatto. Una notizia. Questo sito ha ancora la brutta abitudine di pubblicarne senza chiedere il permesso. Se Arisa non vuole si parli di lei, se non vuole essere giudicata per il suo lavoro, se non gradisce la pubblicazione di notizie (tra l’altro vere e non smentite) può decidere di aprire una merceria. Di cantanti, divette, svippati e sportive che sprizzano indignazione per ogni riga dedicata a loro ne abbiamo pieni i cabasisi.“

A questo risposta ha fatto seguito una nuova risposta della cantante a mezzo social…

“C’ha ragione Dagospia che so’ tutta sgangherata. Mi sono arrabbiata troppo, non dovevo farlo. Oggi ha risposto, mi ha chiamato “svippaata”, io non so svippata, volevo diche faccio la cantante faccio dischi, faccio musica, faccio concerti, non è che so proprio l’ultima svippata, però ci sta. Io l’ho chiamato ciuccio, lui m’ha chiamato svippata. Però volevo sottolineare che io faccio vedere le tette perché voglio che se ne parli, non perché non se ne parli. Tiè! Comunque ho adorato il modo in cui mi hai asfaltato, pertanto vi lascio lo swipe up. Probabilmente l’agricoltura ha bisogno delle mie braccia, potrebbe essere…“

In attesa di nuovi risvolti e, sopratutto, di sapere se Arisa sarà confermata o no nelle vesti di insegnante di Amici 21, musicalmente è in rotazione il suo singolo per l’estate, Psyco (vedi qui) e nei giorni scorsi è uscito per Ada Music il remix de La Notte di Olly, artista genovese classe 2001.