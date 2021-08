Amici 21: Arisa lascia al programma al suo posto... Lorella Cuccarini?

In Copertina

Maneskin... in arrivo una gigantesca collaborazione internazionale?

Sono diversi gli artisti internazionali che hanno fatto apprezzamenti alla nostra band. Da Miley Cyrus ai Royal Blood.

The Voice Senior: probabile cambio in giuria. Fuori Al Bano e la figlia ma l'artista non ci sta...

Il nome scelto per sostituirli, un "oldies" della musica italiana, sta vivendo una nuova giovinezza artistica.

Certificazioni FIMI settimana 30: Nuovi traguardi per i Måneskin e le hit estive ma 111 di Tiziano Ferro non tramonta mai!

Il secondo album del cantautore, già disco di diamante in epoca "pre FIMI/GfK", conquista un disco di platino a 18 anni dall'uscita.

Torneo canzone dell'estate 2021 la classifica della settimana 2: ancora in vetta Emma & Loredana Bertè. Neno primo nella New Generation

Concluse le votazioni ed ottenuta la classifica della settimana 2 si riparte. Nell'articolo il regolamento, con delle novità, della settimana #3.

Gaetano Curreri sta meglio dopo l'infarto. Sui social un'ondata di affetto, Vasco Rossi compreso

Su Twitter l'hashtag col nome del cantante è andato subito in tendenza e sono arrivati migliaia di messaggi da fan e artisti.

J-Ax attacca Eric Clapton sulla questione vaccini. Scatta l'ira dei fan del chitarrista ma il rapper non si fa mettere a tacere!

Nella sua rubrica social, il rapper ha voluto ribadire l'importanza del vaccinarsi e quanto siano nocive certe dichiarazioni da parte degli artisti.

Sangiovanni: il remix di malibu con Trevor Daniel entra nella New Music Friday di 5 paesi europei (audio)

In contemporanea oggi esce anche il vinile 45 giri Sangiovanni Acoustic.

Power Hits Estate 2021: svelato il cast. Saranno presenti ben 52 artisti

Da Sangiovanni a Carmen Consoli, da Michele Bravi a Irama... un cast variegato per l'evento live il 31 agosto dall'Arena di Verona.

Top & Flop delle canzoni dell'estate 2021 secondo il nostro critico musicale

Abbiamo fatto riascoltare le canzoni dell'estate 2021 al nostro critico musicale chiedendo cosa funziona, cosa meno e cosa proprio no.

Da giugno a settembre, tutti i concerti dell'estate 2021 data per data

Un calendario in costante aggiornamento con tutti i live della bella stagione.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Intervista a Ellynora: "Ho vissuto relazioni tossiche, malate e spesso anche pericolose e le racconto in Mayday"

"Nel mercato italiano si aspetta che le novità vengano valorizzate prima all’estero per poi ricrearne delle simili qui...".

Intervista a Santoianni: "La potenza dell’amore spesso si radica nell’immaturità dell’adolescenza..." come nel nuovo singolo, "Exit"

Santoianni, nome d'arte di Donato Santoianni, continua il suo nuovo percorso musicale iniziato qualche mese fa con il singolo Stazione di sosta. E così, dopo.

Intervista a Molla: "è importante impegnarsi per capire cosa ci fa restare giovani dentro per sempre"

Ad un mese e mezzo di distanza dall'uscita del suo nuovo album il cantautore e producer ci racconta il suo disco, le collaborazioni e l'esperienza da produttore.

Intervista a Camille Cabaltera: "Ora sento l'esigenza di farmi conoscere anche sotto l'aspetto autorale in italiano"

Due sogni nel cassetto per la giovane artista: il Festival di Sanremo e Gianna Nannini.

Billboard a Times Square, ok per Maneskin e Laura Pausini, ma gli altri?

Pensate che grande soddisfazione per un artista vedere il proprio faccione tra i grattacieli di New York, in un gigantesco Billboard luminoso nella celebre Times Square. Ci è passata Laura Pausini dopo la vittoria del suo quarto Latin Grammy (quattro vittorie su otto nomination, un risultato irripetibile per un'artista italiana). In quel momento staff ed etichetta...

Falso Nueve, ex Freres Chaos di X Factor ed ora A&R di punta di Sugar Music, contro il pop italiano

Madame e Sangiovanni tra le sue scoperte lanciate rispettivamente dal Festival di Sanremo e Amici di Maria De Filippi.

Amici 21: Arisa lascia al programma al suo posto... Lorella Cuccarini?

Il programma, secondo i rumors, potrebbe partire prima e nella prima puntata sarebbe previsto un omaggio a Michele Merlo.

L'evento charity Football Rock Live rimandato al 2022. Ecco come ottenere il rimborso dei biglietti

L'instabilità dello scenario epidemiologico legato al Covid-19 rende impossibile lo svolgimento dell'evento.

GLI ATLETI lanciano la versione Punk rock della hit dell'estate, "Mille" (VIDEO)

Da dieci anni la band campana coverizza grandi successi italiani in versione punk rock.

Due anni fa l'ultimo concerto di Laura Pausini con Biagio Antonacci... "Il live ci manca da morire!"

Quell'ultimo tour negli stadi nacque lontano dalla promozione di un album e fu evento unico oltre che una testimonianza di amicizia e stima artistica.

Musify: ecco come funziona la piattaforma di quiz musicali

Lanciato il nuovo portale con quiz gratuiti che punta sulla gamification come strumento di marketing per etichette, live e festival .

ImaginAction 2021: nel cast Diodato, Mahmood, Enula, Fabrizio Moro, Gino Paoli e...

Nella rassegna saranno presentati i videoclip di Sogni di rock and roll di Ligabue, per la regia di Fabrizio Moro e Sapore di sale di Gino Paoli.

Premio Lunezia 2021: annunciati i finalisti delle Nuove proposte e i primi big premiati

La manifestazione quest anno avrà diversi appuntamenti e premi.

Meduza: dopo il successo internazionale di "Paradise" arriva il remix di Bad habits per Ed Sheeran (video)

Paradise è il terzo brano del trio di producer ad essere certificato con il disco d'oro negli USA.

Lorenzo Fragola confessa che, tornando indietro, sceglierebbe Amici di Maria De Filippi

Il cantautore si è dichiarato felice di aver partecipato X Factor ma, strategicamente, oggi farebbe un'altra scelta.

La classifica degli autori italiani del primo semestre 2021. Ecco chi sono i più certificati.

Anche quest'anno una sola donna sul podio degli artisti di maggior successo... Federica Abbate.

Lorenzo Kruger svela la tracklist del nuovo album "Singolarità"

Il disco segna ufficialmente l'inizio del percorso dell'artista da solista.

Fiorella Mannoia: una frase di una delle sue canzoni più belle sul retro di un'ambulanza di Genova

La canzone, scritta da Amara, venne presentata in gara a Sanremo nel 2017 e rappresenta un vero e proprio inno d'amore verso la vita.

Soul System feat. Arya lanciano il video di Double Identity

"Il nostro messaggio è rivolto alla nuova generazione a cui consigliamo di imparare fin da subito ad amare e accettare la dualità culturale, di preservarla e coltivarla come una risorsa preziosa e di non cercare di "mimetizzarsi" per sentirsi più accettati".

