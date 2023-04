Loredana Bertè: ecco gli album “Reloaded spaziale”, “Lorinedita 2.0” e “Remastered 2022”

Loredana Bertè è una delle più famose e apprezzate cantanti del nostro Paese. La sua carriera viene ora celebrata con una serie di pubblicazioni da collezione: Reloaded spaziale, Lorinedita 2.0 e Remastered 2022. Gli album sono disponibili in digitale dal 14 aprile 2023 (etichetta: Nar International – distribuzione: Ada Music Italy – Warner Music Group).

Grazie a questa iniziativa, è possibile ascoltare alcuni grandi successi di Loredana Bertè in un nuovo formato audio, apprezzando le caratteristiche di quei brani. Oppure scoprire canzoni inedite. O ancora, rivivere la carriera dell’artista grazie alla rimasterizzazione dei primi 8 album della sua discografia.

Reloaded spaziale è una selezione di 15 successi di Loredana Bertè, pubblicati per la prima volta in versione Dolby Atmos. Questo nuovo formato di audio offre un’esperienza d’ascolto immersiva e ancora più coinvolgente. Così, si riesce a cogliere al meglio la ricchezza degli arrangiamenti delle canzoni: ad esempio, i cori soul in Sei bellissima; i sintetizzatori in Io resto senza vento; le sezioni ritmiche tipiche del reggae in E la luna bussò; le sonorità riverberate della batteria in Non sono una signora.

Ecco qui di seguito la tracklist del disco:

SEI BELLISSIMA DEDICATO FOLLE CITTÀ LE TRE VERITÀ GUARIRÒ GUARIRÒ NON SONO UNA SIGNORA NOTTE CHE VERRÀ LA GOCCIA PARLATE DI MORALITÀ …E LA LUNA BUSSÒ NINNA NANNA IN ALTO MARE IO RESTO SENZA VENTO PER I TUOI OCCHI INDOCINA

Reloaded spaziale in Dolby Atmos è disponibile su Apple Music.

Lorinedita 2.0

La seconda novità è l’uscita in digitale di Lorinedita 2.0. Si tratta di una raccolta di 7 brani inediti, registrati da Loredana Bertè tra il 1973 e il 1982. L’album è il frutto di un grande lavoro di recupero e riscoperta delle origini discografiche dell’artista.

Al suo interno ci sono: Avevo tre cose felici, primissimo provino datato 1973 (anno precedente alla pubblicazione di Streaking); Ribelle, provino registrato nel 1976 durante le sessioni di registrazione di T.I.R.; Opera d’amore, altro provino (sempre del 1976) pubblicato nel 1977 dagli Equipe 84. E’ poi presente la cover inedita di Una ragazza in due (Down came the rain), versione in italiano del brano del 1965 di Mitch Murray, resa famosa in Italia nel 1966 da I Giganti. A completare la tracklist ci sono i tre inediti pubblicati nella versione CD del 2022: Donna come me, Guarirò guarirò e il provino inedito in studio di Quando finisce un amore.

La tracklist di Lorinedita 2.0 è la seguente:

GUARIRÒ GUARIRÒ (Inedito 1982) DONNA COME ME (Inedito 1979) OPERA D’AMORE (Provino in studio inedito 1976) RIBELLE (Provino in studio inedito 1976) UNA RAGAZZA IN DUE (DOWN CAME THE RAIN) (Cover inedita) AVEVO TRE COSE FELICI (Provino in studio – inedito 1973) QUANDO FINISCE UN AMORE (Provino in studio inedito)

Remastered 2022

L’ultima novità è la pubblicazione dei primi 8 album della discografia della Bertè in versione completamente rimasterizzata. Precisamente, si tratta di: Streaking del 1974; Normale o super del 1976; T.I.R. del 1977; Bandaberté del 1979; Loredanaberté del 1980; Made in Italy del 1981; Traslocando del 1982; e Lorinedita del 1983.

Per l’occasione, i dischi sono stati arricchiti con alcune rarità, mai pubblicate in digitale: Volver con un amor tan grande (Volevi un amore grande – Spanish Version), Sei bellissima (Uncensored Version), Mejor ser libre (Meglio libera – Spanish Version), E la luna bussò (Short Version – versione da 45 giri del 1979), Dedicating (Dedicato – English version), La tigre (Reggae Version) e Ninna nanna (Spanish Version).

A questi 8 album si aggiunge anche un singolo del 1991, con i brani In questa città e Io no.

Gli album rimasterizzati sono disponibili per l’ascolto in HD (24bit/96khz), sugli store che supportano questo formato.