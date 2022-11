Loredana Bertè: in arrivo il cofanetto celebrativo dei suoi primi 10 anni di carriera. Il contenuto tra inediti e rarità

C’è grande attesa per i fan più affezionati e nostalgici di Loredana Bertè per l’uscita di Reloaded – 1974-1983 (etichetta Nar International, distribuzione Warner Music Italy) uno speciale cofanetto che includerà il meglio dei primi dieci anni di carriera dell’artista calabrese. Ecco tutto quello che sarà incluso interno del box in uscita l’11 novembre.

Il contenuto di Reloaded – 1974-1983 di Loredana Bertè

Nel cofanetto troveremo ben nove cd rimasterizzati, partendo dai nastri analogici originali e contenenti 95 canzoni, di cui i primi otto sono gli album originali. All’interno del nono, inoltre, saranno inclusi “gioielli” finora nascosti.

Ciò che più colpisce del box è proprio la presenza di piccole perle emerse durante il processo di riscoperta e acquisizione dei nastri originali: si tratta di due brani inediti, un provino inedito in studio, oltre a quattordici brani extra e rarità, tra cui versioni alternative di canzoni già pubblicate, versioni in lingua dei maggiori successi, provini. Ma non finisce qui.

La confezione contiene anche uno speciale libretto di 60 pagine con foto inedite, manoscritti originali dei testi usati durante le fasi di registrazione, frammenti di articoli e interviste dell’epoca e, dulcis in fundo, un poster originale del 1974.

Gli album contenuti nel box

Il cofanetto di Loredana Bertè si sviluppa proprio a partire dagli esordi della Bertè, caratterizzati da uno straordinario mix rock, reggae, funky, rock ballad, generi espressi con originalità e uniti da un gusto melodico tutto italiano.

Nella raccolta troviamo dunque gli esordi rock di Streaking, Normale o Super e T.I.R., passando per i clamorosi successi reggae, funky e new wave di Bandabertè, Loredanaberté e Made in Italy fino ad arrivare al capolavoro Traslocando, ai quali si aggiunge il “progetto” Lorinedita del 1983. In ognuno di essi sono state inserite delle speciali bonus track come regalo ai fan per tutti questi anni di affetto e fedeltà: tra queste anche l’introvabile versione censurata di Sei bellissima.

RELOADED 1974-1983 – La Tracklist



CD 1 – STREAKING (1974)

TI PIACEREBBE IL TUO PALCOSCENICO S.E.S.S.O LA TELEFONATA OGGI SI VOLA PARLATE DI MORALITÀ FARE L’AMORE NON SO DORMIRE SOLA LA PORTI LA MAGLIA VOLEVI UN AMORE GRANDE MARRAKECH

CD2 – NORMALE O SUPER (1976)

SEI BELLISSIMA SERENADE PER EFFETTO DEL TEMPO GLI OROLOGI L’ATTRICE MEGLIO LIBERA INDOCINA AIUTAMI ADESSO CHE È MATTINO BRUCEREI PICCOLA IO SPIAGGE DI NOTTE SEI BELLISSIMA (Versione originale censurata)

CD3 – T.I.R. (1977)

SONO DONNA AMICO GIORNO BABY GRIDA UOMINI LE TRE VERITÀ DOMANI, DOMANI UOMO NUOVO RICOMINCIARE FOGLIA (FIABE) *BONUS TRACK *FIABE ANIMA VAI

CD4 – BANDABERTÈ (1979)

…E LA LUNA BUSSÒ ROBIN HOOD PECCATI TRASPARENTI COLOMBO PRENDI FRA LE MANI LA TESTA FOLLE CITTÀ AGGUATO A CASABLANCA DEDICATO 9 *MACCHINA DEL TEMPO *BONUS TRACK DEDICATING

CD5 – LOREDANABERTÉ (1980)

IN ALTO MARE UN PO’ DI TUTTO OH ANGELO MIO PRIMA O POI IO RESTO SENZA VENTO BUONGIORNO ANCHE A TE DICEMBRE DIVERSE LIBERTÀ BONGO BONGO

CD6 – MADE IN ITALY (1981)

MOVIE NINNA NANNA LONTANO DA DOVE AMICA NOTTE LA GOCCIA LA TIGRE CANTERÒ NUMBER ONE BONUS TRACK LA TIGRE (Versione reggae inedita)

CD7 – TRASLOCANDO (1982)

PER I TUOI OCCHI STARE FUORI MADRE METROPOLI (LES CAVES DE L’AMOUR) I RAGAZZI DI QUI STELLA DI CARTA TRASLOCANDO NON SONO UNA SIGNORA NOTTE CHE VERRÀ J’ADORE VENICE 10 UNA BONUS TRACK RADIO

CD8 – LORINEDITA (1983)

DAN DAN PREGHIERA RISVEGLIO SOLA ERA PROFESSORE AL MERCATO DELL’USATO IO NO SELVAGGIA

CD9 – LORINEDITA 2.0 – INEDITI, RARITÀ & EXTRA