Loomy ritorna lanciando il nuovo singolo “Vagabondi”

Loomy lancia il nuovo singolo Vagabondi.

Il brano in rotazione radiofonica dal 23 ottobre è già disponibile sulle piattaforme digitali.

Vagabondi è un mix di nostalgia e voglia di vivere il presente, sogni e ricordi, speranze ed ambizioni.

Loomy presenta così il brano:

“Vagabondi nasce da una notte davanti la tv, da una puntata di Westworld, da un viaggio virtuale senza meta, proprio come dei vagabondi”

Parte così il nuovo percorso di Loomy, da indipendente dopo la parentesi in Dogozilla Empire, dopo il buon riscontro di pubblico e critica di Baudelaire/Van Gogh.

Macs e Freeso si confermano alla produzione del brano e seguono l’evoluzione di Loomy consolidando la sua identità lirica e stilistica, arricchita da esperimenti sonori.

Vagabondi si apre a sonorità più pop con elementi funk ed elettronici, mentre Loomy amalgama rappato e cantato, alternandoli.

Il brano è stato mixato e masterizzato da Madz Romance presso il TNO Engine Studio.

La cover è a cura di ZZZIBO.

Loomy – Biografia

Lorenzo Lumia, in arte Loomy, è un rapper/cantautore piemontese nato a Vercelli.

Si avvicina alla musica fin da piccolo, tra i dischi e le cassette dei genitori, ma in particolare grazie alla madre, cantante di una band locale.

A 14 anni inizia a incidere i primi lavori nell’home studio di un amico.

Dopo un paio di anni e diversi singoli, arriva ad esibirsi su piccoli palchi, dai centri sociali alle aperture di artisti più conosciuti, nelle discoteche ai contest di freestyle.

Nel 2016 partecipa a X-Factor 10, arrivando alla sesta puntata delle fasi finali, riscuotendo un ottimo successo.

Nel 2017, dopo la fine dell’esperienza del talent show e la release del singolo inedito Ora È Ancora (uscito per Sony), Loomy pubblica due freestyle (Kamala 1 e Kamala 2), un singolo (Lontani Da Noi), due web single (Invisibile e Deja Vu) e due singoli ufficiali (Sogni Di Cartone e Cartagine) oltre a numerosi live in giro per l’Italia.

Nei mesi successivi Loomy firma con Artist First, distribuzione digitale che lo aiuta molto nella pubblicazione di due singoli, Luna park e Grandi.

Ottiene un ottimo riscontro anche a livello di numeri rispetto a qualche mese prima.

Nel Luglio 2018 firma con DOGOZILLA EMPIRE, una delle etichette discografiche più forti e promettenti in Italia, grazie alla fiducia data da Don Joe.

Dopo il successo di Senza Filtro, uscito per Sony con quasi due milioni di stream e svariati singoli, nascono le prime incomprensioni con l’etichetta, così decide di lasciarla e ricominciare di nuovo il cammino da artista indipendente.

Attualmente con Artist First, Loomy ha un progetto in uscita nel 2020.