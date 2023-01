Torna Lo Stato Sociale e per cantarci “Fottuti per sempre” chiama Vasco Brondi

Lo Stato Sociale Fottuti per sempre significato del testo del nuovo singolo della band capitanata da Lodo Guenzi che li vede collaborare con Vasco Brondi.

Venerdì 13 gennaio 2023 esce il brano che anticipa un disco bellissimo, così lo ha definito Lodo (o forse è proprio il titolo del disco) che a sua volta sarà anticipato da L’ATTESO TOUR DI ANTEPRIMA DI UN DISCO BELLISSIMO (vedi qui).

Insomma è tutta una questione di anticipazioni che porteranno al nuovo disco di inediti de Lo Stato Sociale che non ne pubblica uno dal 2017.

In questo brano, bellissimo ve lo anticipiamo, Lo Stato sociale collabora con l’ex Luci della Centrale elettrica, Vasco Brondi. Il pezzo esce volutamente senza comunicati stampa ad anticiparlo, nessun presave, nemmeno l’ombra di un cartellone pubblicitario nelle stazioni e, pensate, nessun pacco di gadget spedito a 200 influencer che così fanno una bella storiellina. Ovviamente niente neanche a noi della stampa… mortacci vostri!

Però, citiamo “Vendere o no non passa tra i miei rischi, non comprate i miei dischi, e sputatemi addosso”, e se un pezzo è bello non sempre ha bisogno di troppo contorno. E allora lasciamo che a parlarne sia Lodo Guenzi dalla pagina Instagram de Lo Stato Sociale…

“Esce un pezzo, stanotte, si chiama Fottuti per sempre, feat Vasco Brondi.

E la canzone più onesta che abbiamo mai scritto, parla di come i sogni ti sappiano fregare, di una band che stava per sciogliersi, della vita che ha bussato ai finestrini di un piccolo furgone dove eravamo solo noi cinque amici che volevamo cambiare il mondo, mentre il mondo ha cambiato noi. Quel poco di successo, le sirene di una sorta di fama chissà poi quanto effimera, ma soprattutto l’amore, la vita, la famiglia, una nuova città. Tutto ci ha portato lontano, persino la musica. Questa è una band che poteva non esserci più, e invece siamo ancora qui.

Vasco è stato con noi, a volte da lontano a volte da vicino, a volte come riferimento e infine come amico, a volte come modello del perchè valga la pena regalare la propria vita a un furgone scassato che fa su e giù per un paese a forma di scarpa. Averlo in questo pezzo per noi è un regalo.“