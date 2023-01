Lo Stato Sociale: il nuovo brano “CHE BENESSERE !?” con Naska è una fotografia spensierata della società in cui viviamo

Lo Stato Sociale Che Benessere!? testo e significato del brano in duetto con Naska.

In attesa del loro nuovo tour 2023 in partenza a marzo (molte date, tra l’altro, sono già sold out) Lo Stato Sociale torna a regalare soddisfazioni con l’uscita di un nuovo singolo in uscita su tutte le piattaforme streaming e negli online store venerdì 20 gennaio. Il pezzo in questione si intitola Che benessere !?, e a quanto pare sarà un brano che ci riporterà alle atmosfere di Una vita in vacanza e, più in generale, ai vecchi pezzi più spensierati della band emiliana.

LO STATO SOCIALE CHE BENESSERE!? Significato del brano

Per l’occasione, i membri della band hanno scelto di farsi accompagnare da Naska, un giovane cantante e streamer classe 1997.

Se Fottuti per sempre, la canzone insieme a Vasco Brondi, aveva rappresentato a modo suo un Lato A del percorso de Lo Stato Sociale fino ad oggi, profondo e introspettivo, questa Che benessere!? è la massima rappresentazione dello spirito “regaz”. Come conferma il gruppo, si tratta di un brano che dipinge una fotografia satirica della società in cui viviamo.

Ecco come la band ha spiegato il significato del testo della canzone:

La canzone parla di quello che sarà. Se una l’abbiamo scritta con un compagno di viaggio di questi dieci anni, l’altra con un nuovo amico che ha dieci anni meno di noi. Se una sputa con rabbia tutto quello che senti di aver perso per crescere, l’altra parla con leggerezza del disastro che abitiamo nel presente, del cantare che è quasi come respirare e di tutto quello per cui ancora vale la pena vivere.

Con questo brano e con quello insieme a Brondi, il gruppo si prepara a tornare in tour con un live che ripartirà dalle origini. L’anima della band resterà come sempre invariata: sarà come sempre incazzata, ironica, libera, anticapitalista e controcorrente.

LO STATO SOCIAL CHE BENESSERE!? testo e audio

articolo in aggiornamento