Liner: dal 2 aprile il singolo “Blocchi”, un inno alla forza di volontà per superare ogni ostacolo

Il 2 aprile è il giorno dell’uscita del nuovo singolo di Liner Blocchi. Il brano arriva dopo i buoni riscontri di Shangai e Mi Fai Male, che gli hanno permesso di superare quota 10 milioni di stream sulle piattaforme digitali (Qui la nostra videointervista).

“Se tocchi il fondo poi non sali non te la cavi Io mi son buttato nel vuoto e sono uscite le ali”

Blocchi nasce dal famigerato blocco dello scrittore che lo stesso Liner ha recentemente vissuto sulla sua pelle e superato grazie alla stesura del brano stesso.

Il pezzo, infatti, tratta di tutti i tipi di blocchi mentali ed emotivi che ognuno di noi si ritrova ad affrontare e da cui, secondo l’autore, si può uscire solo reagendo con forza e determinazione.

“Spesso, quando parli alle persone dei problemi che ti affliggono, queste ti spronano a rialzarti, senza però consigliarti davvero come farlo. In ‘Blocchi’ rifletto sul fatto che chi ci sta accanto può essere sì in grado di compatirci, ma mai di salvarci veramente. È qui che entra in gioco la nostra forza di volontà, che è l’unica cosa su cui possiamo contare per superare i momenti di blocco.”