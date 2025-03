L’inedito di Antonella Bucci per la finale di Ora o mai più è “Sogni ribelli”

Antonella Bucci – Sogni ribelli: testo e significato del singolo inedito presentato alla finale di Ora o mai più.

Con la chiusura della terza edizione di Ora o mai più, il format ideato anche da Carlo Conti, che – almeno sulla carta – ha lo scopo di dare una nuova possibilità ad artisti che in passato hanno realizzato una o più hit, ma che, per scelte sbagliate o imprevisti della vita, sembrano aver perso il treno del successo, sabato 1 marzo 2025 arrivano gli inediti.

Tra gli otto artisti in gara c’è Antonella Bucci. Cantante, cantautrice, talent scout e Vocal Coach, Antonella è nota al grande pubblico per il suo duetto con Eros Ramazzotti sulle note di Amarti è l’immenso per me, un brano che diventò una hit mondiale e che la portò in giro per il mondo dove riscosse successo anche in Sudamerica.

Poco dopo arrivò l’occasione del Festival di Sanremo ma il brano non convinse il pubblico e, al tempo stesso, Antonella non riuscì a sostenere la grande pressione che la kermesse e il mondo della discografia sono capaci di esercitare e questo la mandò in crisi.

Negli anni successivi la ragazza decise di rallentare e col tempo, pur esibendosi live in giro per l’Italia, si dedicò perlopiù all’insegnamento e alla scoperta di nuovi talenti con la OndeRadioAcademy.

A Ora o mai più, Antonella Bucci è arrivat5a per rimettersi in gioco. Il suo inedito parla ovviamente di lei e si intitola Sogni ribelli.

Antonella bucci – sogni ribelli: testo e significato del brano

Il nuovo singolo di Antonella Bucci uscirà su tutte le piattaforme digitali sabato 1° marzo 2025 subito dopo la finale di Ora o mai più.

Significato del brano in arrivo.

testo

In arrivo sabato…