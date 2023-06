A più di sei mesi dalla finale di X Factor torna Linda con “17 anni (PANICO), brano elettropop che mette in risalto grinta e fragilità

Linda 17 anni (PANICO) testo e significato del nuovo singolo.

Mentre sono iniziate le audizioni per la nuova edizione di X Factor in partenza su Sky a settembre prossimo, torna una delle finaliste dell’ultima edizione, Linda, con una nuova etichetta discografica e un nuovo singolo intitolato 17 anni (PANICO).

Linda Riverditi in arte semplicemente Linda, è nata ad Alba, in provincia di Cuneo. A soli 7 anni si avvicina alla musica, grazie all’ascolto dei Queen ma il suo percorso nel mondo della musica seriamente intorno ai 14 anni quando si approccia allo studio del pianoforte.

Si iscrive ad un indirizzo scolastico musicale e proprio grazie alla scuola arrivano le prime esibizioni dal vivo davanti al pubblico in diverse location del nord Italia tra concerti di musica classica ed esibizioni corali fino al blocco causato dalla pandemia.

Per rispondere ad un’esigenza personale e sfogare la propria frustrazione, nel 2019 inizia a misurarsi con la scrittura: con i suoi brani cerca di arrivare al punto senza troppi giri di parole. Un’attitudine che colpisce i giudici di X-Factor 2022 i giudici e fa esplodere il pubblico presente in una standing ovation sulle note di Coraline dei Måneskin. Un’esibizione, la trovate qui, che conquista ed emoziona anche Damiano David che commosso scrive alla ragazza su Twitter.

Entrata nella squadra di Fedez Linda arriverà dritta in finale presentando il suo primo inedito e conquistando il terzo posto.

LINDA 17 anni (PANICO) significato del brano

Ora per la ragazza è tempo di nuova musica e di intraprendere un nuovo percorso musicale. Esce venerdì 23 giugno per Mescal con distribuzione Ada Music Italy, 17 anni (PANICO), nuovo singolo che vede alla produzione Brail (già al lavoro con Madame, Aiello, Mannarino e Fulminacci tra gli altri).

Il brano, scritto da Linda Riverditi e Iacopo Sinigalglia (quest’ultimo lo ha anche prodotto) racconta la distanza, spesso abissale, tra gli adolescenti e e “le persone grandi / adulte”; quella generazione Z che da un lato si mangia il mondo con la stessa velocità del 5G e dall’altro lo subisce.

Perché è vero, 17 anni sono un’età fantastica, ma purtroppo sono anche un momento della vita ricca di macigni appoggiati sulle spalle e in cui hai la convinzione che nessuno possa aiutarti né capirti.

LINDA 17 Anni (PANICO) testo e audio

E parlo di te che non mi sai capire

E penso che te non mi vuoi venire incontro

Fosse solo forte il dolore che provo

potrei anche dirti dove cazzo mi trovo ma

ma tu non lo saprai mai

No no tu non mi vuoi sai, non ci stai, che ci fai

in quella casa, quattro mura

sei cambiata, sai

parli solo, non fai niente, sei incazzata, poi

PANICO

(ma) c’ho diciassette anni eh

e riversan tutto su di me

E che cazzo state a fare

mi create solo pare

Sareste voi a dovermele togliere

sareste voi a dovermi crescere voi

voi a cercar di capire

Che c’ho diciassette anni eh

e riversan tutto su di me

E che cazzo state a fare

mi create solo pare

Sareste voi a dovermele togliere

sareste voi a dovermi crescere voi

voi a cercar di capire

Non io, non io, non io

Dovresti poi tu cercare di salvaguardare

la mia salute mentale per farmi continuare

Creata per sognare tu mi hai fatta poi cadere pa’

non riuscivo più ad alzarmi, quasi tagliato le vene

Tu proprio non capisci che

per me è così importante

un ti voglio bene

PANICO

Che c’ho diciassette anni eh

e riversan tutto su di me

E che cazzo state a fare

mi create solo pare

Sareste voi a dovermele togliere

sareste voi a dovermi crescere voi

voi a cercar di capire

Che c’ho diciassette anni eh

e riversan tutto su di me

E che cazzo state a fare

mi create solo pare

Sareste voi a dovermele togliere

sareste voi a dovermi crescere voi

voi a cercar di capire

Non io, non io, non io

Non io, non io, non io

Non io, non io, non io

Che ho diciassette anni

mi ritrovo a fare sbagli

per potermi insegnare