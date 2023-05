Ligabue: Dedicato a noi è il nuovo disco, ecco quando uscirà

A circa tre anni di distanza dal suo tredicesimo progetto discografico 7, Luciano Ligabue è finalmente pronto a tornare a farci ascoltare pezzi inediti con il suo nuovo disco Dedicato a noi, annunciato proprio pochissime ore fa. Il rocker ha confermato il titolo dell’album (pubblicato sotto etichetta Warner Music Italy) oggi, ecco dunque tutto quello che sappiamo a riguardo (per il momento non molto, a dire il vero).

Dedicato a noi è il nuovo disco di Luciano Ligabue

L’unica solida certezza riguardo al progetto è che al suo interno troveremo anche Riderai, l’ultimo singolo pubblicato dal rocker emiliano che ha così fatto da apripista ufficiale a Dedicato a noi. Il pezzo dovrebbe essere tra l’altro uno dei brani inclusi nella scaletta dei due imperdibili concerti negli stadi che l’artista terrà a breve: l’appuntamento è fissato per il prossimo 5 luglio allo Stadio San Siro di Milano e per il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Il singolo di lancio di Dedicato a noi è stato scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci e vuole essere “un promemoria messo lì a ricordarci di sorridere o sbellicarci, comunque ridere delle nostre ansie eccessive e di farlo prima del tempo previsto”. Si tratta di una canzone che vuole sottolineare come di alcune cose forse non rideremo mai, mentre di tutto il resto conviene farlo il prima possibile. Qui sotto il video lyric del pezzo con la regia di Arnaldo Catinari e il montaggio curato da Riccardo Guernieri.

Luciano Ligabue sarà tra l’altro tra i protagonisti di Italia Loves Romagna, concerto – evento solidale che si svolgerà il 24 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia pe raccogliere fondi da destinare alle popolazioni recentemente colpite dall’alluvione in Romagna.

Quando uscirà il nuovo disco di Ligabue?

Almeno per ora il cantante non ha svelato la data di uscita precisa del progetto, che però sappiamo uscirà nel mese di settembre 2023.