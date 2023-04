Ligabue annuncia il nuovo singolo e due speciali concerti nei club per presentarlo

Ligabue Riderai testo del nuovo nuovo singolo del cantautore, un brano che anticipa il nuovo disco di inediti e che verrà presentato live in due eventi prima del ritorno negli stadi italiani.

Luciano Ligabue torna in radio da venerdì 28 aprile con un nuovo brano fuori per Warner Music Italy, una canzone che anticipa l’album in uscita ad autunno del 2023.

Riderai è stata scritta da Ligabue e prodotta dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci ed è in pre-save qui. In occasione di questa uscita l’artista ha annunciato due live a sorpresa nei club a Roma e Milano in cui presentarlo dal vivo per la prima volta.

Le date sono giovedì 27 aprile al Largo Venue di ROMA e venerdì 28 aprile ai Magazzini Generali di MILANO. I biglietti per questi due appuntamenti sono disponibili in prevendita dalle ore 18.00 di martedì 25 aprile e possono essere acquistati cliccando sul link qui sotto.

I due concerti nei club saranno anche l’occasione per “scaldare i motori” in vista dei due eventi negli stadi che vedranno Ligabue protagonista nel mese di luglio: il 5 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano e il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Queste due date sono organizzate da Friends&Partners e Riservarossa.

LIGABUE RIDERAI TESTO

“Capirai

serve sempre un po’ di tempo

ti darai l’appuntamento

e quel giorno riderai”

Testo completo in arrivo il 28 aprile