Ligabue conferma l’evento al Campovolo e rimanda ancora il tour europeo

Ligabue Campovolo.

RCF Arena Reggio Emilia.

Ligabue conferma l’evento live previsto all’RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo). LEGGI QUI

L’atteso concerto (unica data live) 30 anni in un (nuovo) giorno è stato finalmente confermato, dopo i numerosi posticipi dovuti all’emergenza Covid.

Nello stesso giorno, il 4 giugno 2022, verrà inaugurata la nuova RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo), location creata per la musica con una pendenza del 5% che garantisce visuale e acuisca ottimali.

L’evento è già da tempo sold out, con oltre 100 mila biglietti venduti.

Le quattro date europee, previste a fine maggio, invece, sono state, in via precauzionale, rimandate a ottobre.

LIGABUE TOUR EUROPEO

26 ottobre al Razzmatazz di BARCELLONA (recupero del 20 maggio)

28 ottobre al Cirque Royal di BRUXELLES (recupero del 25 maggio)

30 ottobre al Bataclan di PARIGI (recupero del 26 maggio)

31 ottobre al 02 Shepherd’s Bush Empire di LONDRA (recupero del 22 maggio)

Tutti i biglietti acquistati resteranno validi per le nuove date, chi non fosse nella possibilità di partecipare agli show potrà chiedere il rimborso del biglietto.

Alla luce di questo spostamento gli organizzatori daranno la possibilità a tutti i possessori dei biglietti per le date di Barcellona, Londra, Parigi, Bruxelles di partecipare gratuitamente (il biglietto del concerto europeo avrà validità come titolo di ingresso sia per il raduno del 2 giugno sia per la data di recupero del concerto europeo previsto in autunno) ad un mini raduno del fan club che si terrà proprio alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) giovedì 2 giugno durante il quale Luciano suonerà tutta la scaletta prevista per gli show europei. Tutte le info ufficiali sull’evento “raduno” saranno comunicate entro il 30 aprile.

Foto di copertina: Ray Tarantino