Les Votives: l’EP d’esordio “Window” è anticipato dal singolo “Feel alright”

Feel alright è il nuovo singolo dei Les Votives, in radio e negli store digitali dal 28 marzo 2025. Il brano (Warner Music Italy) anticipa il primo EP della band, dal titolo Window.

Feel alright racconta la sensazione che si prova quando ci si sente costantemente ignorati e sottovalutati, sia dalle persone intorno a sé sia dalla realtà in cui si vive. L’immagine di chi si sente “fuori posto” emerge con forza nel ritornello del brano. Il ritornello è espressione del grido di chi vuole solo sentirsi bene, di chi sogna di uscire dall’ombra e trovare finalmente il proprio spazio. È un invito alla speranza e alla ricerca di un luogo in cui essere veramente se stessi, senza doversi nascondere.

Il brano è scritto dai Les Votives, Matteo Mobrici e Hannah Robinson. La musica è composta dagli stessi Les Votives, insieme a Matteo Mobrici e Antonio Filippelli. Feel alright è prodotta da Antonio Filippelli e Gianmarco Manilardi.

I Les Votives fanno entrare il pubblico nel loro mondo con l’EP “Window”

Il singolo è estratto dall’EP Window, in uscita il 4 aprile 2025. Il disco d’esordio della band milanese promette di essere una finestra per affacciarsi sul mondo dei Les Votives, come recita il titolo.

Con Window, il gruppo composto da Angelo, Riccardo e Tommaso si presenta e si racconta, mostrando al pubblico il proprio immaginario nelle sue mille sfaccettature. Il disco non si limita però a essere solo uno strumento di conoscenza della band. Sottolinea l’importanza di aprire una finestra di dialogo e dare voce a tutti coloro che vogliono essere riconosciuti e ascoltati, anche chi si sente invisibile o incompreso.

In attesa dell’uscita del loro primo progetto musicale, i Les Votives sono impegnati in una serie di concerti che stanno riscontrando il favore del pubblico. Le date del 6, 7 e 11 marzo al Santeria Toscana 31 di Milano hanno registrato il sold out. Lo stesso vale per le due date al Largo Venue di Roma il 12 e il 13 marzo.

Il tour prosegue con altri due appuntamenti sold out previsti a Milano il 2 e 3 aprile 2025. Sono ancora disponibili i biglietti per le date di Torino l’11 aprile all’Hiroshima Mon Amour e di Bologna il 15 aprile al Locomotiv Club. Per info e biglietti si può consultare il sito www.livenation.it.

LES VOTIVES – CALENDARIO LIVE 2025

6 MARZO 2025 @ MILANO, SANTERIA TOSCANA 31 – SOLD OUT

7 MARZO 2025 @ MILANO, SANTERIA TOSCANA 31 – SOLD OUT

11 MARZO 2025 @ MILANO, SANTERIA TOSCANA 31 – SOLD OUT

12 MARZO 2025 @ ROMA, LARGO VENUE – SOLD OUT

13 MARZO 2025 @ ROMA, LARGO VENUE – SOLD OUT

2 APRILE 2025 @ MILANO, SANTERIA TOSCANA 31 – SOLD OUT

3 APRILE 2025 @ MILANO, SANTERIA TOSCANA 31 – SOLD OUT

11 APRILE 2025 @ TORINO, HIROSHIMA MON AMOUR

15 APRILE 2025 @ BOLOGNA, LOCOMOTIV CLUB

