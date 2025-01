Les Votives You Make Me Feel in chiave rock e sold out quasi tutti i live

Les Votives – You make me feel è il loro nuovo singolo. Decidono di puntare sul brano che durante il terzo live di X Factor 2024 aveva conquistato giudici e pubblico (ne abbiamo parlato qui)

La band ha rivisitato in chiave rock il celebre brano disco di Sylvester del 1978.

Con You Make Me Feel (Warner Music Italy), i Les Votives dimostrano ancora una volta la loro capacità di fondere eleganza ed energia, trasformando un classico della disco music in una hit dal sound deciso e moderno. La cover conserva lo spirito di libertà e originalità dell’originale, ma si arricchisce del tocco distintivo della band, che si conferma tra le realtà emergenti più interessanti del panorama musicale italiano.

Li abbiamo conosciuti ad X Factor 2024 ma la loro unione avviene nel 2023 e composta da Angelo, Riccardo e Tommaso. Non c’è un leader definito, si presentano come una vera famiglia musicale, dove ogni membro contribuisce con la propria personalità distintiva. Questo spirito collaborativo è il cuore pulsante del loro progetto, un impegno che rispecchia il significato del loro nome – un “voto” che li unisce nella musica.

Le loro sonorità si caratterizzano per una contrapposizione tra classe e ribellione, influenze musicali che vanno dagli anni 60 ai 2000, il tutto permeato da una visione fresca e contemporanea che crea un mix unico e autentico, proprio come la loro musica.

Questo nuovo capitolo segue il successo di Monster, il singolo che ha conquistato il pubblico grazie al mix di sonorità “chic rock” e una narrazione potente ed emotiva. Il brano racconta la storia di un “mostro” che sfida i pregiudizi e rivela una vulnerabilità nascosta, un messaggio profondo che riflette la sensibilità artistica del gruppo.

les votives Tour 2025

Oltre al nuovo singolo, i Les Votives si preparano a portare la loro musica sui palchi italiani con una serie di concerti imperdibili. Molte delle date sono già sold out, confermando il grande entusiasmo del pubblico per la band:

6 marzo : Milano, Santeria Toscana 31 – SOLD OUT

: Milano, Santeria Toscana 31 – 7 marzo : Milano, Santeria Toscana 31 – SOLD OUT

: Milano, Santeria Toscana 31 – 11 marzo : Milano, Santeria Toscana 31 – SOLD OUT

: Milano, Santeria Toscana 31 – 12 marzo : Roma, Largo Venue

: Roma, Largo Venue 13 marzo : Roma, Largo Venue – SOLD OUT

: Roma, Largo Venue – 2 aprile : Milano, Santeria Toscana 31 – SOLD OUT

: Milano, Santeria Toscana 31 – 3 aprile: Milano, Santeria Toscana 31

Prodotto da Indipendente Concerti e Live Nation, il tour rappresenta un’occasione unica per vivere dal vivo l’energia e il carisma di una band che sa emozionare e sorprendere.