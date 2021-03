Leo Pari: annunciate le date della tournée “Stelle Forever Tour 2021”

Leo Pari Stelle Forever Tour 2021

Il cantautore, musicista, producer e autore romano Leo Pari è pronto per tornare dal vivo! Lo scorso 15 gennaio è uscito il suo album Stelle Forever, un concept che si snoda in 10 tracce e che descrive l’universo femminile (ne abbiamo parlato Qui). Annunciate ora le prime due date dello Stelle Forever Tour 2021, previste per il prossimo autunno.

“Nei miei dischi sono sempre alla ricerca di un sound innovativo e personale, amo vestire le canzoni con degli abiti elettronici a volte anche molto elaborati. Poi però amo spogliarle, e guardarle così come sono, nude. Le porterò in tour così, come appena nate, come sotto la doccia, come quando fanno l’amore con chi le suona e chi le ascolta.”

Queste le parole con cui Leo Pari descrive sui social il suo ritorno dal vivo, per ora a Milano e Roma.

LEO PARI STELLE FOREVER TOUR 2021

“Finalmente posso condividere con voi la gioia di tornare a suonare dal vivo. Stelle Forever Tour. Queste le prime due date di Milano e Roma. Saranno concerti con posti limitati!!! LOVE”

Queste le due date della tournèe prodotta e organizzata da Humble.

11 NOVEMBRE – Arci Bellezza – MILANO

13 NOVEMBRE – Largo Venue – ROMA

Foto di Francesco Marchini