Uscirà venerdì 15 gennaio il nuovo album di Leo Pari Stelle Forever (Neverending Mina / Artist First / Audioglobe), disco che arriverà a due anni da Hotel Califano.

L’album è da oggi disponibile in pre-order e pre-save digitale, ma anche nella versione fisica, negli speciali formati CD autografato, vinile autografato e vinile turchese autografato.

Lo stesso giorno dell’uscita dell’album entrerà in rotazione radiofonica il nuovo singolo Forever. Si tratta di un brano trascinante che mette in luce l’elasticità del tempo in una relazione sentimentale, in cui “basta un minuto per conoscersi, una sera per innamorarsi, un secondo per dividersi, tutta la vita per dimenticarsi”.

“La vita ha tante velocità, certe volte un’ora sembra un mese, poi ti distrai un secondo e sono passati 10 anni. È una questione di prospettive, però alcuni momenti vorrei proprio che durassero per sempre, tipo stasera, che siamo a casa io e te mentre fuori diluvia e si appannano i vetri. È una ninnananna, è una cometa, è una preghiera, adesso buonanotte e sogna, forever.”

Così Leo Pari descrivere Forever, il sesto estratto dall’album (Qui l’articolo sul precedente Vicino Vicino).

LEO PARI STELLE FOREVER

Questa la tracklist completa di Stelle Forever.

1 – Le Donne Sono Come Le Stelle

2 – La storia della tua vita

3 – Le cose tra noi due

4 – Matrioska

5 – Dobermann

6 – Lucchetti

7 – Milano addio

8 – Vicino vicino

9 – Piazza Bologna

10 – Forever

